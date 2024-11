Desaparición de María Cash: volvieron a declarar dos testigos

Andrés Reyes, uno de los testigos, comentó: "Yo trabajaba para un hombre haciendo mantenimiento en la YPF. Ese día estaba pintando los troncos de unos árboles, en las rutas 34 y 9 de Torzalito, y vi a una chica que parecía estar perdida; golpeaba las puertas de los camiones, como si buscara algo o a alguien. La miré y en un momento me dijo: 'No me miren, estoy bien. No estoy perdida, no estoy drogada', y eso fue todo".