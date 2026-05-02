Empresarios de colectivos prevén normalizar el pago de salarios, pero advierten por la caída de frecuencias + Seguir en









Desde AAETA señalaron que las empresas deberían completar los pagos durante la semana próxima. Sin embargo, alertaron que la cantidad de unidades en circulación en el AMBA sigue por debajo de los niveles históricos.

Las cámaras empresarias del transporte y la Secretaría de Transporte mantienen negociaciones por la reestructuración del sistema de colectivos en el AMBA.

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, afirmó este sábado que las empresas de colectivos deberían normalizar el pago de salarios durante la próxima semana, aunque advirtió que el sector mantiene una reducción importante en la frecuencia de los servicios.

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Según explicó el dirigente empresario, el escenario salarial “debería ser normal” hacia el cierre de la semana, luego de las negociaciones que las cámaras del sector mantienen con la Secretaría de Transporte. El jueves se realizó una nueva mesa de diálogo para avanzar en la reestructuración del sistema y en la optimización de la prestación de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En ese encuentro, las partes analizaron herramientas para mejorar el funcionamiento del esquema actual, entre ellas la incorporación de buenas prácticas para reconocer a las empresas que cumplen con determinados estándares y la modernización de procesos administrativos para lograr mecanismos más ágiles y transparentes.

Menos unidades en circulación y caída de kilómetros recorridos Más allá de la cuestión salarial, Fusaro advirtió por el deterioro de las frecuencias. En declaraciones a Splendid AM 990, sostuvo que la reducción de servicios “se viene agudizando desde la salida de la pandemia” y comparó la cantidad de unidades que circulan actualmente con los niveles previos.

“Hace cinco años teníamos 18.000 colectivos circulando en el AMBA, hoy son 12.000 en abril”, señaló el titular de AAETA. Además, indicó que, al comparar los días hábiles de abril con el mismo período del año pasado, la cantidad de kilómetros recorridos por los colectivos cayó 10%. Frente a una situación más normal de hace una década, la baja llega al 25%.

“La gente empieza a sentirlo como algo normal cuando antes no lo era. El deterioro es muy profundo cuando se mira una escala de tiempo muy amplia”, advirtió Fusaro. El dirigente también cuestionó la distribución de los ingresos del sistema y sostuvo que el aumento que paga el usuario por encima de la inflación no llega directamente a las empresas, sino que permite al Estado reducir el peso de los subsidios. Según detalló, hace dos años y medio la tarifa representaba apenas el 9% de los ingresos del sistema y los subsidios explicaban el 91% restante. Actualmente, esa relación pasó a 37% por tarifa y 63% por subsidios. “El Estado se está ahorrando mucha plata”, afirmó Fusaro, y concluyó que las empresas también resultan afectadas porque la reducción de subsidios supera lo que se incorporó por actualización tarifaria.

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