Dueño de la peluquería Verdini contó qué sintió tras la detención de Abel Guzmán: "Se hizo justicia"

"Ahora estoy trabajando en mi otra peluquería en Parque Leloir. Pero no lo puedo creer que lo hayan agarrado a 10 minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa, cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. El común de la gente pensaba 'chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más', pero pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa" , enfatizó Verdini, en diálogo con un medio matutino.

Sobre cómo supo de la captura del acusado, señaló: "Me enteré por teléfono, por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron".