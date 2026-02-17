Los mercados globales operan con cautela tras el feriado en Asia y negociaciones entre EEUU e Irán

La jornada del martes fluye con calma a nivel mundial, con un bajo volumen operativo en los mercados financieros asiáticos por el feriado del Año Nuevo Chino, mientras que Estados Unidos , que viene del feriado por el Día del Presidente, provoca cautela entre los inversores por sus negociaciones con Irán , que resultaron en una tendencia mixta sobre los precios del petróleo .

El DAX en Alemania sube 0,90% , mientras que el CAC de Francia lo hace por 0,50% . Tanto la zona euro como el Reino Unido — el FTSE 100 crece 0,78% — se ven limitados por la falta de referencia del cierre de las bolsas de China, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Mientras tanto, en Australia, el S&P/ASX200 sube un 0,24% , aunque el dólar australiano bajó por declaraciones del Banco de la Reserva de que no iban a apurarse para subir las tasas.

Por su parte, el índice paneuropeo STOXX muestra una estabilización en comparación a la jornada del lunes, donde cayó ligeramente. Sube 0,67% a la espera de datos de producción industrial.

Luego de que la economía japonesa experimentase una contracción por primera vez en seis trimestres —se redujo un 0,4% durante el tercer trimestre por la caída de exportaciones, fruto del incremento de aranceles estadounidenses del gobierno de Donald Trump—, el Nikkei retrocede 0,42% .

Este martes, el yen japonés bajaba un 0,3% frente al dólar, hasta situarse en 153,05 por dólar . La primera ministra Sanae Takaichi se ve obligada a impulsar un estímulo fiscal más agresivo según los especialistas, mientras que el Banco de Japón (BOJ) se reunirá en marzo para decidir las tasas de interés, que se prevén bajas.

banco-japon-2.jpg Reuters

"Las previsiones de subida de tasas por parte del Banco de Japón bajaron ligeramente tras los datos del PBI, con solo 4 puntos básicos previstos para la reunión de marzo y 16 puntos básicos para abril", compartieron analistas de NAB. Asimismo, esta semana se espera el dato de inflación en Japón, que determinará si la herida se profundiza en el mercado local o si alivia la caída.

El mercado estadounidense se mantiene cauteloso

La jornada del martes muestra ligeras subas en el índice S&P 500 (+018%) y en Nasdaq (+0,10%). Al margen, las negociaciones entre EEUU e Irán para reducir tensiones sobre el petróleo extendió la cautela entre los inversores. El crudo West Texas Intermediate subía un 0,95%, mientras que los futuros del crudo Brent bajaban un 0,5% durante la sesión bursátil asiática, tras una subida del 1,33% el lunes.

Asimismo, el dólar mantiene sus ganancias, a la vez que esperan por señales de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés y las cifras preliminares del PBI estadounidense, algo que podría ocurrir a finales de esta semana.