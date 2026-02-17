Rescate extremo en el Aconcagua: un guía se descompensó y debió ser evacuado de urgencia

Fue luego de descender de la zona Cuesta Brava, cuando intervino un helicóptero para una evacuación inmediata. Se encontraba a 4.200 metros de altura.

Un guía de trekking se encontraba a más de 4.000 metros de altura cuando sufrió convulsiones y debió ser trasladado.

Un guía de trekking de 40 años se descompensó en el Aconcagua, Mendoza , y debió ser rescatado de urgencia en helicóptero bajo una maniobra extrema. Se encontraba a más de 4.000 metros de altura mientras descendía luego de una actividad.

El profesional, que cuenta con 20 años de experiencia en la materia, sufrió dos convulsiones en un intervalo de 15 minutos , que derivaron en un rápido pedido de ayuda, indicó el diario Uno.

La secuencia obligó a la activación de un operativo de emergencia a 4.200 metros de altura, fue posible gracias a una maniobra extrema de un piloto de helicópteros.

El incidente ocurrió durante el descenso por el sector conocido como Cuesta Brava , cerca del campamento denominado Plaza de Mulas. El pedido de ayuda se registró alrededor de las 12.30, cuando por radio se informó que el guía había perdido el conocimiento . La situación derivó en un operativo inmediato que involucró a la Patrulla de Rescate, Guardaparques y médicos del parque provincial.

Los primeros en arribar fueron los efectivos de la Patrulla de Rescate, quienes hicieron la asistencia inicial. Minutos después se sumó uno de los médicos del parque, quien evaluó los signos vitales del paciente, le administró oxígeno y medicación para estabilizarlo, y dispuso su evacuación inmediata debido a la posibilidad de nuevas convulsiones.

El encargado del rescate en helicóptero fue el piloto Horacio Pedro Freschi, de la empresa Helicopters.

La Patrulla de Rescate y los Guardaparques aseguraron al guía y comenzaron el traslado hacia un punto apto para la extracción aérea, mientras el piloto Horacio Pedro Freschi, de la empresa Helicopters, se dirigía hacia la zona.

Al notar que no podía descender, y ante lo urgente de la situación, Freschi realizó una maniobra conocida como “vuelo estacionario”, sin tomar contacto con el suelo, para permitir que el guía fuera subido al helicóptero junto con personal del operativo. La secuencia quedó registrada en distintos videos publicados por el piloto y el equipo médico.

Una vez a bordo, el andinista fue trasladado hacia Horcones para recibir una mejor atención médica tras el preocupante contratiempo sufrido en la cumbre más alta de América, con 6.962 metros sobre el nivel del mar.

