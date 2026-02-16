Eclipse solar anular: los mejores puntos para observar el "anillo de fuego" de este martes 17 de febrero

Ocurrirá este martes, cuando la Luna oculte gran parte del Sol. El fenómeno marcará el inicio de una serie de eventos astronómicos que captarán la atención de científicos y aficionados en todo el mundo.

Un impresionante eclipse solar anular se producirá este martes, cuando la Luna cubra hasta un 96% del Sol y forme el característico “anillo de fuego” , visible en su totalidad solo desde una zona remota del hemisferio sur. Sin embargo, el evento también podrá apreciarse de manera parcial en regiones cercanas.

El fenómeno marcará el inicio de una serie de eventos astronómicos que captarán la atención de científicos y aficionados en todo el mundo. La fase máxima del eclipse se extenderá por poco más de dos minutos , y desde la NASA remarcan la importancia de extremar las medidas de cuidado durante su observación para evitar daños en la vista.

El fenómeno se desarrollará entre las 6.56 y las 11.27 (hora local argentina). Para observar cualquier tipo de eclipse solar, es indispensable utilizar gafas certificadas o filtros solares homologados , tanto para la observación directa como para el uso de binoculares, cámaras o telescopios.

Además, se aconseja recurrir a métodos de observación indirecta , como los proyectores estenopeicos , que permiten proyectar la imagen del Sol sobre una superficie sin riesgo para la visión.

Así, eclipse solar anular será visible en su totalidad únicamente desde la Antártida , en una franja de aproximadamente 4.282 kilómetros de largo por 616 de ancho . Fuera de ese corredor, el fenómeno se apreciará como un eclipse parcial en otras zonas del continente antártico, el sur de Argentina y Chile , incluidas Tierra del Fuego y Punta Arenas, y algunas regiones del sur de África .

Cuál es la diferencia entre un eclipse total, uno anular y uno parcial

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo debido a su mayor distancia respecto de la Tierra. Esto genera un aro luminoso alrededor de la silueta lunar, conocido como el “anillo de fuego”.

En cambio, un eclipse solar total se produce cuando la Luna cubre completamente el disco solar. Durante este breve lapso, el cielo se oscurece y puede observarse la corona solar, la capa externa de la atmósfera del Sol. Según la NASA, solo en esta fase total es posible retirar momentáneamente la protección ocular.

Por último, un eclipse solar parcial sucede cuando la alineación entre la Luna, la Tierra y el Sol no es perfecta, por lo que solo una porción del astro queda cubierta. En estos casos, el Sol adquiere una forma similar a una media luna y no se forma el anillo luminoso característico del eclipse anular.