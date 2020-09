Esperan migración de alumnos porteños de escuelas privadas a públicas

Lo cierto es que las inscripciones comienzan el mes que viene “hasta que no empecemos a ver los números no sabemos si es una tendencia real o no”, indicaron desde Educación. La falta de vacantes siempre generar polémica, pero la ministra de Educación Soledad Acuña, en una entrevista a principios de año, con este medio fue muy clara: “En la Ciudad de Buenos Aires no faltan vacantes, nosotros garantizamos el 100% de cobertura de todas las familias que eligen la escuela pública, desde sala de 4 hasta secundaria”, sostuvo.

Aunque en aquella oportunidad reconoció que “la demanda supera la oferta es en sala de 3 para abajo. En sala de tres cubrimos el 80% de los pedidos que tenemos, maternal que es sala de 1, 2 y bebes es donde quedan más relejados. Esto es porque construimos jardines con la edad escolar obligatoria para arriba”, explicó Acuña. Lo cierto es que hoy la mayoría de los jardines maternales son los más complicados, porque vieron reducida notablemente la cantidad de alumnos en cuarentena. La posibilidad de que esa población se traslade hacia los establecimientos públicos, no se descarta y será difícil cumplir con todos los pedidos de vacantes.

Lo cierto es que el último fenómeno de este tipo se dio en 2002, luego de la crisis económica del 2001. Periodo en que la matrícula estatal había aumentado un 1,1% y la privada, descendido sólo un 0,4% a nivel nacional. Según los datos, publicados el mes pasado, por la cartera educativa que conduce Nicolás Trotta el número de estudiantes que asiste a las escuelas públicas se incrementó un 2% en 2019 (190 mil alumnos) respecto del año anterior, mientras que la matrícula de las instituciones privadas cayó 1,2% (es decir se fueron unos 42 mil alumnos).

En la Ciudad aseguran que esos cambios no se dieron de forma tan drástica. “En estos últimos 20 años el nivel primario se mantiene muy estable pero el verdadero fenómeno se ve en inicial que aumentó la demanda de la escuela pública porque se generó mucha oferta y los jardines son muy buenos con la posibilidad de jornada completa”, indicaron desde educación porteña.