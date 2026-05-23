Voucher Educativo 2026: cómo saber si lo aprobaron y cuándo se cobra

La medida está destinada a cubrir parte de las cuotas escolares de los alumnos. El proceso de inscripción cerró el pasado 30 de abril.

El proceso de inscripción para acceder al Voucher Educativo 2026 cerró el pasado 30 de abril y miles de familias comenzaron a consultar cuándo cobrarán la ayuda económica destinada a cubrir parte de las cuotas escolares en instituciones privadas con aporte estatal.

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Mientras continúan las evaluaciones de las solicitudes presentadas, muchos interesados todavía no saben si el beneficio fue aprobado . Para verificar el estado del trámite, el Gobierno habilitó un sistema de seguimiento online a través de la plataforma oficial.

Quienes quieran saber si recibirán el beneficio deberán ingresar al portal oficial del programa administrado por la Secretaría de Educación.

La consulta se realiza desde el apartado “Vouchers Educativos” utilizando usuario y contraseña de la plataforma Mi Argentina.

La inscripción para los vouchers educativos finalizó el 30 de abril.

Allí se puede verificar:

El estado de la solicitud

Si el trámite fue aprobado

Novedades sobre los pagos

Información vinculada a futuras acreditaciones

Las autoridades recordaron que la evaluación de cada inscripción continúa incluso después del cierre de la convocatoria.

Qué es el Voucher Educativo

El Voucher Educativo es una asistencia económica mensual destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada.

El programa alcanza a estudiantes de nivel inicia, así como de nivel primario y secundario. Para acceder, los colegios deben contar con al menos un 75% de aporte estatal.

La ayuda contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el alumno resulta adjudicado dentro del programa.

Cuándo se cobra el beneficio

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó oficialmente la fecha exacta de pago correspondiente a mayo de 2026.

Habitualmente, la Secretaría de Educación de Argentina, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa cada mes el cronograma de acreditaciones del beneficio.

Por ese motivo, las familias deberán seguir las actualizaciones oficiales dentro de la plataforma del programa para conocer el día exacto de cobro.

La condición clave para no perder el voucher

Uno de los requisitos centrales para conservar el beneficio consiste en mantener las cuotas escolares al día.

Según el reglamento oficial, si existen dos cuotas consecutivas impagas, el voucher queda suspendido temporalmente hasta regularizar la deuda. Además, si se acumulan tres cuotas sin pagar, el beneficio se cancela de forma definitiva.

En los casos de suspensión temporal, existe la posibilidad de cobrar los montos retroactivos una vez regularizada la situación.

Quiénes pueden acceder al Voucher Educativo 2026

El programa está destinado a familias que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener hijos de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subvención estatal.

Que el estudiante mantenga la condición de alumno regular.

No registrar atrasos reiterados en el pago de las cuotas escolares.

Que los ingresos familiares no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

De acuerdo con los valores actualizados a abril de 2026, ese límite equivale actualmente a $2.504.600 mensuales para el grupo familiar.