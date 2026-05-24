Mundial 2026: quién es Lennart Karl, la joya que promete devolverle el dominio a Alemania

La joven promesa del fútbol alemán buscará ser el conductor de un equipo que vuelve a ser un serio candidato a ganar el torneo.

Existen selecciones de fútbol que imponen respeto, aunque no atraviesen sus mejores rachas, y eso también las coloca entre las candidatas a quedarse con e l Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre los gigantes que parecen dormidos por sus últimas actuaciones en la competencia aparece Alemania.

El conjunto germano tendrá un regreso muy esperado en la nómina de jugadores para la Copa del Mundo, pero no todas sus esperanzas estarán depositadas en las viejas glorias. Lennart Karl es la joya del fútbol local , figura del Bayern Múnich y el responsable de conducir al equipo en la búsqueda de la quinta estrella.

La joyita del Bayern Munich ya empieza a rendir frutos: fue parte fundamental del equipo que se consagró campeón de la Bundesliga.

En Alemania no es un nombre nuevo pese a tener solo 18 años, ya que su apellido resuena desde las inferiores del conjunto más importante de la Bundesliga. Todos lo veían como un diamante en bruto, pero no esperaban que en tan poco tiempo y a tan corta edad se convirtiera en una realidad.

Llegó a la institución a los 14 años en 2022, tras pasar por Viktoria Aschaffenburg y Eintracht Frankfurt, y enseguida se hizo notar. En nueve partidos con la Sub 17, después de realizar trabajos adicionales tras unos primeros meses algo discretos, anotó 17 goles y repartió 8 asistencias. Rápidamente llegó el salto a la Sub 19, y sus números fueron increíbles: 30 partidos, 34 goles y 11 pases gol.

A mitad del año pasado, Vincent Kompany no quiso esperar más para ver a su futura estrella: empezó a sumar convocatorias con el primer equipo y la gran chance llegó en el Mundial de Clubes, con el dorsal 46 y su debut ante el Auckland City. Con 17 años, tres meses y 24 días, se convirtió en el cuarto debutante más joven con la camiseta del Bayern Múnich.

Su primer gol como profesional, después de estrenarse en las canchas un 15 de junio, llegó el 22 de octubre, por la UEFA Champions League, ante el Brujas de Bélgica, en una goleada 4 a 0. En la Selección de Alemania, su primera vez fue en marzo de este año, en la victoria 4 a 3 ante Suiza.

Así dejó en claro que, si bien su documento marca que recién entra en la adultez, en el fútbol ya es una figura que buscará dar la talla y devolver a Alemania a las primeras planas durante el Mundial 2026.

Embed - Lennart Karl The Bundesliga's GOLDEN BOY

Los convocados de Alemania al Mundial 2026

Así como los alemanes optaron por jóvenes joyas como Karl, también sorprendieron con el retorno de un campeón de la Copa del Mundo 2014 disputada en Brasil. Manuel Neuer regresará al arco después de retirarse del combinado nacional en 2024. Será la quinta vez que dispute la competencia con Alemania, y es casi un hecho que será el titular durante el certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Julian Nagelsmann, que no podrá contar con Serge Gnabry por lesión y decidió no llevar a Marc André ter Stegen ante el regreso del arquero del Bayern Múnich, no dejó muchas sorpresas: estarán pilares defensivos como Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah, otra joya como Aleksandar Pavlovic, los talentosos Jamal Musiala y Florian Wirtz, un referente como Leon Goretzka en el medio y Leroy Sané como el apellido más desequilibrante entre los atacantes.

Lennart Karl Bayern FC 2 La joya del Bayern sería titular en el once de Alemania. Bayern FC

El fixture de Alemania en la Copa del Mundo

Los germanos tendrán acción en la previa del Mundial 2026, ya que días antes del inicio de la competencia se medirán ante Finlandia y luego ante Estados Unidos, uno de los organizadores. Integrarán el Grupo E, que tendrá a un debutante como Curazao, el regreso de Costa de Marfil al torneo y una de las sorpresas de Sudamérica, el Ecuador de Sebastián Beccacece.