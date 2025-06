EEUU exigirá un requisito clave para conceder visas de estudiantes: el cambio que aplicará

Los cambios aplican para visados de no inmigrantes F, M o J. La medida fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Estados Unidos confirmó un cambio clave para aquellos interesados en obtener una visa de no inmigrante F, M o J (categorías que corresponden a visados de estudiantes). A partir de ahora, todos los solicitantes deberán "ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas en redes sociales a 'pública' para facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EmbajadaEEUUarg/status/1937502988785881236&partner=&hide_thread=false Cada visado es una decisión de seguridad nacional. Con vigencia inmediata, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deberán ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas en redes sociales a “pública” para facilitar la verificación… pic.twitter.com/nD7DYvNaQp — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) June 24, 2025

Semanas atrás, el gobierno norteamericano mantuvo una acalorado debate público con la Universidad de Harvard, a quién le exigió limitar la matrícula de estudiantes internacionales. A la par, también fueron recortados más de u$s2.600 millones en financiamiento para investigaciones, cancelados contratos federales y Trump también amenazó con quitar la exención fiscal a la institución educativa.

Según consignó The New York Times, "los funcionarios consulares de las misiones en el extranjero recibieron instrucciones para que busquen 'cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de Estados Unidos'. El Departamento de Estado no dio más detalles sobre cómo definirían los funcionarios esos criterios".

Qué necesito para solicitar la visa de estudiante en Estados Unidos

La visa F corresponde a estudiantes académicos, mientras que la categoría M a estudiantes vocacionales. Por otro lado, la J es para los estudiantes de intercambio cultural y educativo.

Requisitos para solicitar la visa F y M

Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos: su pasaporte debe ser válido por al menos seis meses más allá de su período de estadía en los Estados Unidos (a menos que esté exento por acuerdos específicos del país) .). Cada persona que necesite una visa debe presentar una solicitud por separado, incluyendo cualquier miembro de la familia que figure en su pasaporte.

su pasaporte debe ser válido por al menos seis meses más allá de su período de estadía en los Estados Unidos (a menos que esté exento por acuerdos específicos del país) .). Cada persona que necesite una visa debe presentar una solicitud por separado, incluyendo cualquier miembro de la familia que figure en su pasaporte. Solicitud de visa de no inmigrante, página de confirmación del formulario DS-160 .

página de confirmación del formulario DS-160 . Recibo de pago de la tarifa de solicitud.

Foto : deberá ser subida al completar el Formulario DS-160 en línea.

: deberá ser subida al completar el Formulario DS-160 en línea. Certificado de Elegibilidad para la Condición de Estudiante No Inmigrante (F-1) - Para Estudiantes Académicos y de Idiomas, Formulario I-20 o Certificado de Elegibilidad para la Condición de Estudiante No Inmigrante (M-1) para Estudiantes Vocacionales, Formulario I-20 .

Requisitos para pedir la visa J