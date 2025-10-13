Los números de Marcelo Gallardo: las diferencias en las estadísticas de sus dos ciclos en River

Mientras en la actualidad Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento en River, repasamos a fondo las estadísticas del "Muñeco" como entrenador del "Millonario" en sus dos etapas.

Los números de Gallardo: las diferencias estadísticas de sus dos ciclos en River

Tras otra vergonzosa derrota como local en el Monumental, y con la carga de perder 6 de los últimos 7 partidos , Marcelo Gallardo vive su peor momento como entrenador de Rive r. En lo que sería un fin de ciclo para cualquier otro DT, el "Muñeco" se sostiene por su peso específico y la gloria que le dio al "Millonario" en la década pasada.

El primer ciclo de Marcelo Gallardo como DT de River se desarrolló entre 2014 y 2022 , con un total de 424 partidos dirigidos, resultando en 228 victorias, 111 empates y 85 derrotas. Su efectividad fue de victorias del 53% (y de puntos conseguidos del 62%) y como dato sobresaliente ganó 14 títulos (entre los que se incluyen dos Copa Libertadores). Además, promovió a 42 juveniles.

Pero más allá de los números fríos, lo que más se destacaba de aquel River de Gallardo era el funcionamiento y la identidad de juego, ya que sin importar los nombres era un equipo voraz y dominante en todas las canchas, aún más en instancias decisivas.

El segundo ciclo de Gallardo en River sigue sin convencer a los hinchas.

El exitoso primer ciclo de Gallardo como DT de River

Titulos internacionales (7): Libertadores 2015 y 2018, Sudamericana 2014, Recopa Conmebol 2015, 2016 y 2019, y Suruga Bank 2015.

Títulos nacionales (7): Copa Argentina 2015-16, 2016-17 y 2018-19, Supercopa Argentina 2017 (disputada en 2018) y 2019, Torneo de la Liga 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

Su gran plus: venció a Boca, su máximo rival, en 2 finales y en 3 fases de eliminación directa.

Las estadisticas del pobre segundo ciclo de Gallardo en River

En su segundo ciclo, Marcelo Gallardo ha dirigido 69 partidos oficiales con River, logrando 30 triunfos, 29 empates y 10 derrotas. Anotó 107 goles y recibió 64.

Su efectividad de victorias es de 45% (y 58,3% de los puntos), y en este período no ha ganado ningún título hasta la fecha. Además, perdió una final ante Talleres de Córdoba (por penales).

Sin embargo, lo más preocupante es el pésimo rendimiento del equipo y la alarmante falta de funcionamiento e identidad, algo que estaba marcado a fuego en la primera etapa más allá del resultado.

