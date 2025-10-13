Nació en una familia llena música y ganó millones gracias al teatro: la historia de Andrew Lloyd Webber







Autor de clásicos que al día de hoy son disfrutados por millones de personas, logró generar un fortuna con su inmenso talento.

El celebre músico ha generado millones con su talento. Evan Agostini/AP

El mundo de la música es una industria que puede ayudar a quienes logran aprovecharlo a generar ganancias de millones de dólares. Pero para poder llevar a cabo eso, también hace falta mucho talento y una creatividad fuera de lo común.

Andrew Lloyd Webber es una de las mentes creativas más importantes que se haya visto, con obras que al día de hoy cautivan a todos sus espectadores. Incluso, ha logrado ganar un Óscar debido a su inmensa capacidad para componer.

Andrew Loyd Webber Deezer Webber ha logrado cautivar a millones de personas con sus creaciones. Deezer

La cabeza detrás de los musicales más importantes Andrew Lloyd Webber nació en 1948 en Londres, en una casa donde la música estaba siempre presente. Su padre, William, componía y dirigía el London College of Music; su madre, Jean, enseñaba piano. Desde los seis años, Webber tocaba piano y escribía melodías, fascinado por los espectáculos teatrales. A los 18, dejó Oxford para dedicarse a llegar al West End, el distrito de Londres conocido por sus grandes teatros.

A los 20, conoció al letrista Tim Rice y juntos crearon Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en 1968. La obra, una historia bíblica con canciones pop, comenzó en una escuela y llegó al West End, atrayendo a un público joven. En 1970, estrenaron Jesus Christ Superstar, una ópera rock sobre la vida de Jesús que llenó teatros en Londres y Nueva York, mostrando su talento para narrar con música.

Su carrera despegó con Evita (1978) y Cats (1981). Su mayor éxito, El Fantasma de la Ópera (1986), lleva casi 40 años en cartelera. Webber también ganó un Oscar en 1996 por You Must Love Me, escrita para la película de Evita con Madonna. En 1977, fundó Really Useful Group, una empresa que produce y gestiona sus musicales, giras y derechos de autor. Sus obras se han presentado en 90 países, traducidas a más de 20 idiomas. Con siete premios Tony y tres Grammys, Webber mezcló música clásica y pop, revolucionando el teatro e inspirando a nuevos artistas. Miles de millones: el patrimonio de Andrew Lloyd Webber La fortuna de Andrew Lloyd Webber se estima en 1.3 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Sus mayores ingresos vienen de las regalías de El Fantasma de la Ópera, que generan ganancias cada año en taquilla y licencias. Really Useful Group, su empresa, organiza producciones, giras y adaptaciones al cine, asegurando ganancias constantes. Sus inversiones incluyen una colección de arte con obras de Picasso y Canaletto, valuada en 50 millones de dólares. Webber dona millones a través de la Andrew Lloyd Webber Foundation, apoyando escuelas de música y teatros históricos en Londres, además de financiar programas para jóvenes artistas y restauración cultural.

