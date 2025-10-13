Javier Milei confía en el apoyo de EEUU y aseguró que "no cambiará su política económica" después del 26-O

El Presidente aseguró que la senda "es la correcta". "Hay que pedirle a los argentinos que crean y no aflojen, que no tiren todo a la basura", señaló.

En la previa de su viaje a Estados Unidos , en donde mantendrá una reunión con su par Donald Trump , el presidente Javier Milei destacó que gracias al auxilio financiero del gobierno norteamericano "Argentina no va a tener problemas de liquidez" . "Si el mercado sigue teniendo dudas sobre la liquidez aparece Estados Unidos", remarcó.

"Desde el día uno decidimos ser un aliado de Estados Unidos y de Israel y obramos en consecuencia" , argumentó en diálogo con El Observador.

En otro tramo de la entrevista, Milei defendió su programa económico y político, aseguró que no modificará el rumbo pese a los costos y volvió a apuntar contra el kirchnerismo, al que acusó de “ser el movimiento político más corrupto de la historia”.

“Ganamos el 2023 con un mandato claro y eso lo voy a seguir a rajatabla, tenga o no mejores resultados en estas elecciones” , sostuvo el mandatario. En esa línea, aseguró que la agenda de reformas “va a continuar porque estamos en la senda correcta” y destacó que existe consenso en buena parte del arco político, “exceptuando al kirchnerismo”, para avanzar con los cambios electorales pendientes.

Inflación, ajuste y el mensaje al sector público

Milei insistió en que para “mitad del año que viene la inflación tiene que ser un mal recuerdo del pasado” y defendió el programa de ajuste fiscal implementado por su Gobierno. “Todos estamos haciendo esfuerzos, todos estamos poniendo el lomo, y la verdad es que la mayor carga del ajuste cayó sobre el sector público, no sobre el privado”, remarcó.

El Presidente pidió a los ciudadanos “que crean y no aflojen”, advirtiendo que “no hay que tirar todo a la basura” porque, según él, el país está transitando el camino correcto. También afirmó que sumará a “todos los técnicos que puedan ayudar a mejorar la productividad de la gestión”, en una señal hacia eventuales incorporaciones en el gabinete.

Apoyo a Espert y crítica a la oposición

Consultado sobre la decisión de José Luis Espert de apartarse de la campaña, Milei la calificó como “un gesto de grandeza” y una muestra de madurez política. “Frente a la operación a la que fue sometido, decidió correrse para liberarnos y discutir aquellas cosas que debemos discutir”, dijo.

espert milei.jfif

En un tono más confrontativo, el mandatario cuestionó a sus adversarios: “Por las mismas cosas que criticaron a Espert deberían bajar toda su lista. No tienen ideas, están más sucios que una papa y han sido el movimiento político más corrupto de la historia. En cambio, nosotros venimos a proponer las ideas de la libertad”.

Expectativas y proyección

En el tramo final de la entrevista, Milei se mostró optimista con respecto a la evolución económica del país y aseguró que “va a haber un aumento fenomenal en los ingresos de los argentinos” en los próximos meses.

El mandatario busca así reforzar su narrativa de que el ajuste está llegando a su fin y que el programa de estabilización empieza a mostrar resultados, en medio de un escenario político tenso y con el Congreso dividido entre quienes reclaman cambios graduales y quienes le exigen acelerar las reformas estructurales.