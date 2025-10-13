Bluetoothing: la práctica de compartir sangre que provocó el aumento mundial del VIH

Este método ayudó a alimentar una de las epidemias de VIH de más rápido crecimiento en Fiji y se extendió en Sudáfrica, según las autoridades de salud pública.

Una peligrosa tendencia de consumo de drogas llamada " bluetoothing ", que consiste en que las personas se inyecten sangre de otros consumidores para obtener un efecto barato, está provocando el aumento de las tasas de VIH de todo el mundo.

La práctica de compartir sangre contaminada con drogas, aunque lo hagan relativamente pocas personas, puede propagar enfermedades como el VIH y la hepatitis con tanta rapidez que los expertos afirman que requiere una enérgica respuesta de salud pública. Aunque la escala es difícil de cuantificar, el intercambio de sangre surgió en zonas con altos niveles de pobreza en África y Asia, impulsado por el endurecimiento de las medidas policiales, el aumento de los precios y la disminución del suministro de medicamentos.

En Fiji, las autoridades identificaron el bluetoothing como una de las fuerzas detrás de un incremento alarmante en las tasas de VIH. El número de nuevas infecciones por VIH se multiplicó por 10 entre 2014 y 2024 , según ONUSIDA , un programa de Naciones Unidas.

Alrededor de la mitad de las personas recién diagnosticadas que siguen tratamientos antirretrovirales en Fiji dijeron haber contraído el VIH compartiendo agujas, según datos de 2024 compartidos por el programa de la ONU, aunque no está claro cuántas de ellas también compartieron sangre intencionadamente. El aumento de casos se concentra entre los jóvenes de 15 a 34 años.

“Estamos viendo cómo mueren jóvenes por el VIH, niños que estuvieron implicados en el consumo de drogas y en relaciones sexuales”, dijo Eamonn Murphy, director de los equipos de apoyo regional de ONUSIDA en la región de Asia y el Pacífico, Asia central y Europa oriental. El bluetoothing, dijo, es uno de los muchos factores que impulsan el aumento, junto con la falta de acceso a agujas limpias y los altos niveles de relaciones sexuales sin protección.

Una de las razones por las que esta práctica no se extendió más es porque se suministra una dosis reducida de droga. De todas maneras, no está claro qué grado de intoxicación reciben los consumidores secundarios, y algunos expertos médicos afirman que no se trata más que de un efecto placebo. “No es ni de cerca tan eficaz como la gente esperaba”, dijo Murphy, cuyo equipo de la ONU ayudó a coordinar la respuesta de salud en Fiji. Más abajo en la cadena de la inyección, el efecto es mucho menor”.

Por su parte, en Tanzania, se extendió del centro de la ciudad a los suburbios, y las mujeres que vivían en alojamientos temporales eran desproporcionadamente vulnerables. En una muestra sudafricana, el equipo de investigación de Zanoni descubrió que el 18% de los consumidores de drogas inyectables habían utilizado el método de compartir sangre.

inyección_1200.jpg Para hacer bluetoothing, un primer consumidor se inyecta una droga como la heroína o la metanfetamina. Luego, la sangre infundida de droga de esa persona se inyecta a otro usuario. Pexels

Cuál es el procedimiento

Para hacer bluetoothing, un primer consumidor se inyecta una droga como la heroína o la metanfetamina. Luego, la sangre infundida de droga de esa persona se inyecta a otro usuario, con la esperanza de drogarse con esa misma dosis.

Aunque en este metodo se comparten pequeñas cantidades de sangre, la combinación de tipos de sangre incompatibles entraña el riesgo de reacciones adversas graves, aunque no se transmitan partículas de virus.

“Es la manera perfecta de propagar el VIH”, dijo Catherine Cook, directora ejecutiva de Harm Reduction International, un grupo sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido. “Es una llamada de atención para los sistemas de salud y los gobiernos: la rapidez con la que puedes acabar con un pico masivo de infección debido a la eficacia de la transmisión”.