El cometa 31/ATLAS podría tener en su interior volcanes de hielo que estallan

Se observaron actividades “criovolcánicas” en el cuerpo celeste que, en pocos días, se acercará a la Tierra.

Se espera que el próximo 19 de diciembre, el cometa 31/ATLAS alcance su punto más cercano a la Tierra ubicándose a 270 millones de kilómetros.

El cometa 31/ATLAS podría estar cubierto de "volcanes de hielo" en erupción, de acuerdo con nuevos estudios científicos. Debido a esto, los resultados podrían ser claves para entender de qué esta conformado el interior de este fenómeno.

Las imágenes reunidas por equipos europeos, con un rol central del Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec lograron detectar en un objeto interestelar chorros de gas y polvo que emergían del interior por la acción de volcanes de hielo.

Estos “chorros helados” pueden explicarse por la rara composición del cuerpo celeste, según un estudio publicado este 24 de noviembre en el servidor de preprints arXiv, que hicieron referencia a varias revistas especializadas en astronomía esta semana.

“Todos quedamos sorprendidos”, expresó en una nota Josep Trigo-Rodríguez, autor principal del estudio e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC) en España. “Siendo un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que conforman la superficie del cuerpo tenga semejanzas con los objetos transneptunianos, que son cuerpos formados a gran distancia del Sol pero pertenecientes a nuestro sistema planetario”, añadió.

Qué ocurrirá con el cometa 31/ATLAS El cometa 3I/ATLAS es solo el tercer objeto interestelar registrado y ofrece a los investigadores una oportunidad poco común para aprender más sobre el espacio. Esto quiere decir que, los científicos están apurándose para estudiarlo antes de que, por casualidad, abandone el Sistema Solar el próximo año.

Por otro lado, se espera que el próximo 19 de diciembre alcance su punto más cercano a la Tierra ubicándose a 270 millones de kilómetros. Esta cifra representa 1,8 veces la distancia entre el planeta y el Sol, según comunicó la Agencia Espacial Europea (ESA). Durante la fecha mencionada, el objeto interestelar se situará al otro lado de la estrella. De esta manera, se aportarán más datos sobre su naturaleza y formación para poder, finalmente, descifrar su origen.