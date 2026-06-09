La NASA eligió a los astronautas de Artemis III, la misión que probará las naves lunares de SpaceX y Blue Origin

La tripulación estará integrada por tres estadounidenses y un italiano. El vuelo ensayará acoples en órbita terrestre antes del regreso humano a la Luna.

NASA presentó a la tripulación de Artemis III, una misión clave para probar los sistemas que se usarán en futuros alunizajes.

La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III , un vuelo de prueba previsto para fines del próximo año que tendrá como objetivo ensayar en órbita terrestre los sistemas de acople de las naves lunares desarrolladas por SpaceX y Blue Origin .

La tripulación estará formada por los estadounidenses Andre Douglas , Frank Rubio y Randy Bresnik , junto al italiano Luca Parmitano , astronauta de la Agencia Espacial Europea . El anuncio fue realizado durante una ceremonia en Houston por el administrador de la NASA, Jared Isaacman .

La misión marcará un paso clave dentro del programa Artemis , con el que Estados Unidos busca volver a llevar astronautas a la superficie lunar y sostener una presencia de largo plazo en la Luna. Aunque Artemis III no viajará hasta el satélite natural , servirá como ensayo general para los módulos que se utilizarán en futuras misiones.

Randy Bresnik , de 58 años, fue designado comandante de la misión. Es expiloto de pruebas y veterano de tres vuelos espaciales. La tripulación también incluye a un astronauta con récord de permanencia en el espacio, un debutante y al primer europeo que participará en una misión Artemis.

El vuelo durará unas dos semanas y se desarrollará en órbita baja terrestre , donde varias naves deberán coordinar maniobras de aproximación, acople y separación. La NASA definió el operativo como una campaña de múltiples lanzamientos que involucrará a tres de los cohetes más potentes del mundo.

El primer vehículo en despegar será Blue Moon, el módulo lunar de Blue Origin. Luego será lanzada la cápsula Orion, con los cuatro astronautas a bordo, impulsada por el cohete Space Launch System de la NASA. Ambas naves permanecerán acopladas durante aproximadamente dos días, mientras la tripulación realiza pruebas y demostraciones tecnológicas.

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Después, Blue Moon se separará de Orion para dar paso a Starship, la nave desarrollada por SpaceX, que intentará acoplarse durante una jornada antes del regreso de la tripulación a la Tierra.

Para la NASA, este ensayo será fundamental porque permitirá probar por primera vez en el espacio los dos módulos lunares seleccionados para las próximas etapas del programa: Starship, de Elon Musk, y Blue Moon, de Jeff Bezos.

Retrasos y presión por la competencia con China

El programa Artemis enfrenta una fuerte presión geopolítica por la carrera espacial con China, que apunta a concretar su propio alunizaje tripulado en 2030. En paralelo, tanto SpaceX como Blue Origin acumularon demoras en el desarrollo de sus naves lunares, lo que obligó a la NASA a reorganizar parte de su cronograma.

La misión de 2027 exigirá que Starship y una versión prototipo de Blue Moon estén listas para lanzarse casi al mismo tiempo. SpaceX probó el mes pasado una nueva versión de su cohete Starship, con mejoras orientadas a futuras operaciones lunares.

Blue Origin, en cambio, atraviesa un escenario más complejo después de que su cohete New Glenn explotara el mes pasado en una plataforma de lanzamiento en Florida, cuando se preparaba para enviar al espacio un lote de satélites de Amazon. El incidente destruyó buena parte de la única plataforma operativa de la compañía y dejó en tierra, al menos por varios meses, al cohete que deberá lanzar Blue Moon.

Pese a ese antecedente, desde la NASA se mostraron confiados. “Estamos seguros de que New Glenn estará listo para Artemis III”, afirmó Jeremy Parsons, responsable del programa Artemis.

El lugar de Italia en la misión

La incorporación de Luca Parmitano representa un logro importante para Italia y para la Agencia Espacial Europea, en un momento sensible para los socios internacionales de la NASA. El astronauta italiano, de 49 años, ingresó al cuerpo de astronautas de la ESA en 2009 y ya viajó dos veces al espacio.

Parmitano será el primer astronauta europeo en integrar una misión Artemis y el segundo participante no estadounidense del programa, después del canadiense Jeremy Hansen, quien formó parte de Artemis II.

La designación se da después de una reorganización del programa impulsada por la NASA, que canceló los planes para una estación espacial en órbita lunar llamada Gateway y decidió concentrar más esfuerzos en la construcción de una base sobre la superficie de la Luna.

Esa decisión tomó por sorpresa a varios aliados internacionales que llevaban años trabajando en componentes clave para Gateway, entre ellos la Agencia Espacial Europea, Canadá y Japón. Poco después, la NASA firmó un acuerdo con Italia para colaborar en el desarrollo de la futura base lunar.

El presidente de la Agencia Espacial Italiana, Teodoro Valente, celebró la selección de Parmitano y sostuvo que su participación “confirma y refuerza” el rol de Italia y de Europa en la exploración humana del espacio.