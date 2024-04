El Joker y Spiderman repartieron cartas de póker y telarañas y protagonizaron una pelea de película

En la grabación que se viralizó rápidamente, se pudo ver la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad , y en un momento dado se escuchó decir al Joker que "los códigos no se rompen".

La Policía le decía al Joker que por favor no la filmara porque eso podía exponerla; pero sin embargo, este no se detuvo y le repetía varías veces a Spider-Man que era un traidor y, que por eso iba a recibir golpes.

En otro video se puede ver el momento en el que la Policía le solicitaba al Joker que por favor se tranquilizara, pero todo siguió igual.

El Joker explicó por qué se peleó con Spiderman

Antes de lo ocurrido, el Joker como se autodenomina en la red social TikTok, había publicado un video en el que explicaba el por qué de la pelea con Spiderman.

"Piter era un seguidor mío que vino de Mendoza a instalarse en BS AS, me pido que le haga la onda para laburar en la calle precisamente en el puente, se vendió como amigo por eso también lo lleve a la televisión Bendita TV, y le presente a empresarios amigos míos para que lo contraten para presencia", contó.

Y siguió: "En el puente todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que él se hizo amigo de esta oficial de política El atrevido se me quiso instalar en mi lugar de donde yo trabajo hace años , lo considero un traidor no solo por querer ocupar mi parada, sino que denuncio con la policía y es por eso los vídeos de mi detención. Los códigos no se rompen".