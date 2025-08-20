En el Día de la Papa Frita el secreto para que te salgan siempre crocantes sin que se quemen







Aunque parezca un plato sencillo, las papas fritas tienen sus secretos para que la cocción sea la justa y no se quemen. La importancia del almidón y el método para una fritura increíble.

Irresistibles: Las papas fritas también tienen sus secretos para que salgan perfectas. FreePik.es

Si bien no hay un acontecimiento histórico que justifique que cada 20 de agosto se celebre el Día de la Papa Frita, no hay quien no quiera celebrar el sabor de una de las guarniciones más populares en todo el mundo. En Argentina, compañera ideal de las milanesas son pocos los que pueden resistirse a su sabor. Pero también, son pocos los que logran que salgan siempre perfectas. ¿Cuál es el secreto para que no queden grasosas y no se quemen?

Y es que, aunque parezca un plato sencillo, también tiene sus trucos. A ciencia cierta se desconoce el origen de las papas fritas. Sin embargo, varios especialistas aseguran que la receta de las papas fritas es europea pero las versiones cambian según quién se adjudique el crédito. En ese sentido, belgas y franceses pugnan por el honor. Lo que sí se sabe es que, en pleno corazón de París, hacia finales del siglo XVII se instalaron los primeros vendedores de papas fritas que las preparaban dentro de braseros y sartenes a la vista de todos.

Sin embargo, la papa es un tubérculo de origen americano, más exactamente de los altiplanos de andinos de Bolivia y de Perú. En efecto, su cultivo se ubica entre el 8000 y el 5000 a. C. y fue alimento de los pueblos precolombinos. De allí que en realidad, la receta sea probablemente de origen americano.

Papas fritas siempre perfectas Papas fritas Aunque la receta esté en disputa entre franceses y belgas, todo indicaría que la receta de las papas fritas es en realidad americana dado el origen de las papas. FreePik.es Aunque para muchos pueda ser un plato sencillo, para que las papas fritas salgan bien es necesario tener en cuenta varios puntos: desde la calidad de las papas en sí mismas a la del aceite -se recomienda que sea de girasol-: todo influye en el producto final.

El primer gran truco para que las papas salgan perfectas consiste en lavarlas una vez que las cortaste en bastones. El objetivo es que las enjuagues hasta que el agua salga completamnte transparente, de manera que todo el almidón haya sido eliminado. Luego, se recomienda que dejes las papas en remojo con agua con hielo durante al menos 30 minutos para que luego salgan verdaderamente crocantes.

El secreto de la fritura Papas fritas El gran secreto de la doble fritura para que tus papas fritas queden siempre crocantes y ricas. FreePik.es En cuanto al tipo de fritura el método belga es el más recomendado. Consiste en freir dos veces a las papas: en la primera de ellas, las papas deben sumergirse en el aceite caliente hasta estar cocidas pero sin que hayan cambiado su color. Ese es el momento en que debés sacarlas y cubrirlas con un paño limpio y húmedo. Sí: no es sufiente el papel de cocina en la base. Lo importante es que con el paño terminen de vaporizarse y mantengan su humedad. El segundo momento de fritura es más breve, pero el aceite debe estar a mayor temperatura para que las papas puedan dorarse. Aquí la clave es estar atento a que no se quemen y no sobrecargar la sartén para que la cocción sea pareja en todas las papas fritas. Y luego, solo queda disfrutar.

Temas papas fritas