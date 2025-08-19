Volcán de chocolate: animate a esta receta que se volvió viral, sin horno y facilísima







Probá la receta de este volcán de chocolate para una sola persona con pocos ingredientes y descubrí por qué se hizo viral.

Esta es la receta de volcán de chocolate para una sola persona que se hizo viral. FreePik.es

En un video que se volvió viral, un volcán de chocolate aparece reluciente y tentador en apenas unos minutos. Con pocos ingredientes y solo para uno, una reversión exquisita y sencilla que explica claramente por qué la receta se hizo viral. Sin horno y sin ensuciar. ¿Qué más se puede pedir?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La receta que subió "Paulina Cocina" funciona en dos formatos domésticos muy populares: el microondas y la nueva vedette de la cocina de los argentinos la freidora de aire air fryer para quien prefiere una textura más pareja y dorada. En cada caso los tiempos pueden variar según el aparato, así que conviene tomárselo con calma y ajustar.

Volcán de chocolate: paso a paso Tené en cuenta que las cantidades de esta receta son para una sola porción y que se trata de un postre rápido y sencillo que no requiere demasiados pasos.

3 1/2 de barritas de chocolate de taza,

1 cucharadita de manteca,

1 huevo,

1 cucharada de harina,

Azúcar impalpable (cantidad necesaria).

Zulú - volcán de chocolate (1).jpg Súper tentador: el volcán de chocolate fácil que se hizo viral. Zulú Preparación: Si hay algo que destaca a esta receta es la rapidez con que la hacés y lo fácil que es.

En un bowl, poné las 3 barritas de chocolate y llevalas al microondas hasta que queden blandas. Una vez afuera, agregales la cucharadita de manteca y el huevo y mezclá con batidor -es más fácil, no tenés que batir-. Agregá luego la cucharada de harina y seguí mezclando. Va a quedar una textura homogénea. Volcá en un molde de muffin de silicona parte de la mezcla y agregale la media barrita de chocolate que no habías derretido. Volcá el resto de la preparación y llevalo al horno microondas o a la freidora de aire durante 5 minutos. En el caso de la freidora, hacelo a 180 °. Retirá, desmoldá y espolvoreá con azúcar impalpable. Volcán de chocolate Otras 2 recetas virales que tenés que probar De seguro el fenómeno del confinamiento tuvo mucho que ver en la popularidad que las recetas ganan en las redes sociales. Desde elaboraciones complejas hasta trucos sencillos para no fallar, las recetas se multiplican en todos los formatos y plataformas. Esta semana, en particular, la red social X tuvo en tendencia al "sanguche" -sí, escrito de ese modo- una reversión saludable del sandwich tradicional. Otro de los clásicos virales es el pan de nube que pocos, muy pocos, no intentaron hacer. Aquí las recetas: El "sanguche" triangular El truco parte de sustituir el pan por 2 huevos batidos cocinados como omelette. En el momento en que ya están cocidos, hacés un corte radial (desde el centro hacia afuera), rellenás cada cuarto con ingredientes distintos —por ejemplo, queso y jamón; huevo revuelto y palta— y doblás cada cuarto para formar un triángulo. Cociná vuelta y vuelta cada cara y ¡listo!. Pan de nube EXPO Gourmet Pan de nube (3 ingredientes) Batís claras a punto de nieve, mezclás con azúcar y maicena y cocinás hasta que esté firme. La versión teñida en azul de @abimhn llegó a ~35 millones de vistas en TikTok. Es una alternativa liviana para quienes no quieren amasar pero sí disfrutar de algo con textura aireada.

Temas Recetas

Chocolate