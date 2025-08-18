Papas fritas originales: variadas, ahumadas y con toppings

Crujientes, doradas y siempre irresistibles, las papas fritas tienen su día en el calendario. Este 20 de agosto, distintas propuestas gastronómicas invitan a disfrutar de variedades clásicas, ahumadas y creativas, con salsas y toppings que reinventan al snack más popular del mundo. Distintas opciones para salir a probar los mejores platos.

Café y Rotisería Mishiguene —dirigidos por el chef Tomás Kalika— llevan las papas fritas bastón a otro nivel gracias a un minucioso proceso que comienza con una cocción al vapor, continúa con calor seco, luego un enfriado rápido y un paso por el freezer, para finalmente dorarlas en la freidora hasta alcanzar el equilibrio perfecto entre crocantes por fuera y tiernas por dentro, terminadas con sal y provenzal. Se pueden pedir solas o como acompañamiento de sus sándwiches. Estos locales de Palermo y Belgrano también ofrecen en la sección “Schmear, Nosh, Mezze” del menú latkes, clásicos de la cocina judía. Para elaborarlos, la papa rallada se prensa para extraer el almidón, se hornea durante una hora para lograr una textura firme, se enfría, se corta en dados y se fríe al momento del pedido, dando como resultado una croqueta dorada y crujiente. Se sirven con dip de mostaza antigua y miel, o en una versión especial con trucha ahumada.

En Ribs al Río, las papas fritas no se conforman con ser un simple acompañamiento: son un sello de identidad. Su corte tipo crinkle, con bordes ondulados, y el sazonado rojizo elaborado con una receta secreta de especias texanas, les dan un sabor inconfundible que los comensales reconocen al primer bocado. Además, se cocinan en aceite alto oleico —rico en grasas monoinsaturadas y estable a altas temperaturas—, logrando frituras más livianas y saludables. El resultado: crocantes por fuera, tiernas por dentro y listas para conquistar a cualquier amante de este clásico. La carta ofrece tres versiones que ya son favoritas: las Papas Millonarias del Tío Moe, con alioli, crispy mix casero y lima fresca; las Papas Llamarada Moe, con sal de papas casera, lima, alioli y polvo llamarada, y las Papas Fritas Grandes, con el sazonado texano original. Todas se pueden pedir como plato aparte o con las especialidades de la casa, desde las icónicas ribs ahumadas al estilo texano hasta la reciente Milanesa de Bife de Chorizo Ahumado. En cualquiera de sus sucursales —Costanera Norte, Infanta en Palermo, Polo en Bocha Polo y Barrio Chino en Belgrano—, estas papas encuentran el marco ideal: espacios relajados, platos para compartir y la combinación perfecta de sabor y ambiente para cualquier momento del año.

GROWLERS

Growlers - papas tuneadas

Growlers se ha consolidado como una de las cervecerías más representativas de la ciudad, donde la cerveza artesanal y la comida pensada para compartir son el foco. Con un estilo relajado y un espíritu colaborativo, el bar ofrece más de 150 canillas activas en constante rotación. Su propuesta gastronómica, inspirada en el street food, tiene a las papas fritas como uno de sus puntos fuertes: las clásicas, de doble cocción, se sirven con un dip de kétchup, mientras que otra versión más contundente llega con cheddar fundido, panceta crocante y cebolla de verdeo. Pero el plato estrella son las papas fritas tuneadas, generosas e ideales para compartir, preparadas con bastones gruesos y crujientes gracias a la doble fritura, coronados con guacamole fresco —hecho con palta, cebolla, tomate y cilantro—, huevos a la plancha con yema líquida y provolone gratinado.

Direcciones: Olleros 3750, Chacarita; Cuba 2202, Belgrano; Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

FOGA

FOGA chica

FOGA, en pleno Palermo, pone el foco en los ahumados y en una cocina que trabaja el fuego con tiempo y precisión. Entre sus opciones más representativas aparecen las Kings Fries con gravy: papas fritas corte crinkle en doble cocción que llegan acompañadas por brisket cocido a baja temperatura durante más de 12 horas, en ahumador de doble cámara. La salsa gravy, preparada con fondo oscuro, hierbas y jugos de cocción, suma cuerpo y sabor al conjunto. Una combinación ideal para pedir con sus principales, como las ribs al BBQ o el vacío ahumado con salsas criollas de la casa.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

OSTENDE

Ostende - Papas fritas a la provenzal 1

En Ostende, la perfección de sus papas fritas comienza con un cuidadoso blanqueamiento, cocción breve en agua caliente para asegurar una textura ideal. Luego, se sumergen en aceite alto oleico, elegido por su alto punto de humo, sabor neutro y estabilidad, lo que garantiza un exterior crujiente y un interior suave, sin quemarse ni liberar compuestos dañinos. Estas exquisitas papas caseras, ya sea a caballo -con huevos fritos-, o a la provenzal -con ajo, perejil y aceite de girasol- son entradas abundantes que anticipan la experiencia de un auténtico bodegón. Sin sus característicos toppings, estas papas también funcionan como la guarnición perfecta para platos principales como la suprema a la fugazzeta. Además, como acompañamiento para las mollejas al verdeo, se destacan las papas rejilla caseras, logradas con un cortador especial que, mediante una rotación constante, les confiere una forma única antes de la fritura final.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

MADRE ROJAS

Madre Rojas - PAPAS FRITAS EN GRASA DE WAGYU

Madre Rojas, el restaurante de Villa Crespo dirigido por el chef, sommelier y agrónomo Juan Ignacio Barcos, presenta su propuesta de carnes y vinos de alta calidad, con especial protagonismo de los cortes y embutidos de Wagyu. Esta variedad también brinda la materia grasa que utilizan para todas las frituras del local, incluidas las papas fritas: una combinación de un 70% de grasa Wagyu y un 30% de aceite vegetal. Para elaborarlas, se selecciona una ración de papas que primero se lava cuidadosamente para eliminar el almidón. El procedimiento continúa con una cocción al vapor en horno, seguido de un enfriado, una etapa de confitado en grasa de Wagyu y un segundo enfriado. La tercera cocción, es el último paso: en esta ocasión, en la mezcla de grasa Wagyu y aceite vegetal, que les otorga su textura crocante y el dorado característico.

Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

ORNO

ORNO - Papas fritas 4 (1)

En esta cantina ítalo-pop de Palermo hay un platito que despierta unanimidad entre comensales: las papas fritas. Preparadas con papas bastón de Grupo Free, precocidas y frizadas para asegurar una calidad pareja, se fríen en aceite alto oleico en una sola cocción, lo que garantiza un resultado impecable: doradas, crujientes y sabrosas. En formato de entrada, se sirven al centro de la mesa con un topping generoso de ketchup casero y queso parmesano rallado, una combinación que invita a compartir entre charla y brindis. Como guarnición, se presentan solas, acompañando con su sabor y textura a algunos de los favoritos de la carta: milanesas de lomo o napolitana, pizzas estilo Detroit, pechuga de pollo o spaghetti con crema de limón. En ORNO, hasta las papas se convierten en una excusa perfecta para quedarse un poco más, pedir otro trago y seguir sumando anécdotas alrededor de la mesa.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo.