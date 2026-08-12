Encontraron en una chanchería de Neuquén el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido

La víctima fue identificada como Mario Andrés Forquera, quien era buscado desde comienzos de julio. La autopsia determinó que presentaba signos de criminalidad y hay tres personas detenidas.

La investigación por la desaparición de Mario Andrés Forquera , en Neuquén , tuvo un giro decisivo luego de que la Policía confirmara que el cuerpo encontrado días atrás en una chanchería de Senillosa corresponde al hombre, que era buscado desde principios de julio.

El cadáver fue localizado en un establecimiento dedicado a la cría de cerdos , ubicado en esa localidad, a unos 35 kilómetros de la capital provincial. El procedimiento fue realizado por orden del Ministerio Público Fiscal (MPF), que lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Debido al estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, la identificación se realizó mediante las huellas dactilares . Los investigadores también habían encontrado previamente algunas prendas de vestir que serían de Forquera, aunque al momento del hallazgo el cuerpo estaba desnudo.

Los resultados preliminares de la autopsia fueron determinantes para orientar la causa. Los especialistas encontraron indicios compatibles con un hecho criminal , por lo que quedó descartada la posibilidad de que se tratara de una muerte accidental.

A partir de esos elementos, la fiscalía a cargo de María Guadalupe Inaudi dispuso nuevas medidas y solicitó allanamientos en distintos puntos de Neuquén y Senillosa .

La investigación por la desaparición de Mario Andrés Forquera, en Neuquén, tuvo un giro decisivo luego de que la Policía confirmara que el cuerpo encontrado días atrás en una chanchería de Senillosa corresponde al hombre, que era buscado desde principios de julio.

Como resultado de los operativos, tres hombres, de 38, 39 y 45 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La fiscalía deberá avanzar ahora con la investigación para determinar qué vínculo tenían con Forquera y cuál habría sido la participación de cada uno en el hecho.

Los sospechosos deberán presentarse ante el juez este miércoles, durante la audiencia de formulación de cargos, donde se conocerán los detalles de la acusación y los elementos que tiene la fiscalía en su contra.

Mientras continúan las medidas judiciales, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de vida de Forquera y establecer cómo llegó hasta el establecimiento donde finalmente fue encontrado.