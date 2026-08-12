Comenzó el juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate tras una cirugía estética

El proceso judicial arrancó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde el excirujano enfrenta cargos por la presunta muerte de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años, quien falleció tras someterse a una intervención estética en abril de 2021.

Aníbal Lotocki en el juicio en su contra en el Tribunal Oral en lo Criminal N°17 de CABA por la muerte de Cristian Zárate.

El juicio oral contra el excirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Christian Zárate comenzó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre, de 50 años, falleció en abril de 2021, un día después de someterse a una intervención estética , y la acusación sostiene que el profesional habría incurrido en un homicidio simple.

Lotocki, quien actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por lesiones graves reiteradas y estafa en una causa que tuvo como víctimas a Silvina Luna , Pamela Sosa , Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis , será juzgado en este proceso junto a otros cinco profesionales y la directora del establecimiento donde se realizó la intervención. Una instrumentadora quirúrgica, en tanto, está acusada por un supuesto encubrimiento.

El debate está a cargo de los jueces Pablo Vega , Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo . La representación del Ministerio Público Fiscal estará en manos de María Luz Castany , titular de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Las jornadas se realizarán todos los miércoles de agosto y septiembre a partir de las 9 y podrán seguirse de manera online a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Según la investigación encabezada durante la instrucción por el fiscal Pablo Recchini, Zárate había acudido el 16 de marzo de 2021 al consultorio de Lotocki, ubicado en la zona de Retiro, para acordar una lipoescultura y una dermolipectomía. Por ambos procedimientos habría abonado u$s6.500 .

El juicio está a cargo de los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, con la fiscal María Luz Castany como representante del Ministerio Público.

Antes de la intervención, el paciente recibió indicaciones para realizarse distintos controles médicos, entre ellos análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Los resultados mostraron que había atravesado coronavirus y que padecía diabetes, por lo que recibió medicación .

La operación se concretó el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en Caballito. De acuerdo con la acusación fiscal, el procedimiento comprendió varias zonas del cuerpo, entre ellas cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, zona lumbar, glúteos y abdomen.

Para Recchini, la cantidad de intervenciones realizadas en una misma jornada, sumada a las condiciones de salud del paciente, hacía recomendable dividir el procedimiento en distintas etapas. El fiscal también señaló que Lotocki se habría retirado del quirófano durante unos 40 minutos para participar de una audiencia virtual y que, durante ese lapso, sus asistentes quedaron al frente de la cirugía. Luego habría regresado para completar parte del procedimiento.

Después de la operación, Zárate fue llevado a una habitación. Allí, una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y el médico dispuso que volviera al quirófano para revisar una de las heridas. La situación se agravó al día siguiente. El paciente sufrió una descompensación y tuvo que ser intubado. Ante la complejidad de su estado, desde el centro médico se solicitaron ambulancias para trasladarlo. Según los profesionales que intervinieron, la intubación se habría realizado de manera incorrecta. En ese momento, Zárate sufrió un paro cardíaco y murió.

La fiscalía acusa a Lotocki y otros seis imputados

La fiscalía sostiene que Lotocki conocía los riesgos que implicaba realizar la intervención en esas condiciones y que, pese a ello, decidió avanzar con la operación. También lo acusa de haber omitido medidas destinadas a prevenir el desenlace fatal y de haber modificado presuntamente parte de la historia clínica.

En el expediente también están imputados Andrea Isabel Torelli, directora de la clínica; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández; y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, quien enfrenta una acusación por encubrimiento.

A su vez, Lotocki fue denunciado por otras cinco mujeres que aseguran haber sufrido lesiones gravísimas luego de diferentes procedimientos. Se trata de Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, quienes señalaron haber sido intervenidas entre 2016 y 2021.