Un argentino sufrió más de 50 picaduras por un ataque de abejas mientras escapaba del terremoto en Colombia

El hombre se encontraba en Manizales al momento del sismo. Permanecía en el extranjero por cuestiones laborales.

Un argentino fue atacado por un enjambre de abeja en plento terremoto.

Un argentino que se encontraba en Manizales vivió una situación dramática en medio del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia . Mientras intentaba ponerse a resguardo por el sismo, fue atacado por un enjambre de abejas y terminó internado de urgencia después de sufrir más de 50 picaduras.

La víctima fue Hugo Kogan , un actor y director teatral marplatense que llegó a la ciudad colombiana el domingo desde Bogotá , adonde viajó por cuestiones laborales . El lunes por la mañana se encontraba en el restaurante del hotel cuando comenzaron los primeros movimientos.

Una vez que finalizaron los temblores iniciales, le recomendaron dirigirse hacia el atrio de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario , situada a pocos metros del establecimiento. Sin embargo, mientras avanzaba hacia el lugar, otro movimiento sísmico alteró los enjambres que se encontraban en una de las cúpulas.

“Empezaron a volar entre la gente. Al principio eran muy pocas, pero se fueron sumando y a mí me agarró un enjambre. Me picotearon por todos lados ”, relató Kogan en diálogo con un medio marplatense. Poco después del ataque comenzó a sufrir vómitos y náuseas.

El estado del argentino se complicó rápidamente y debió ser trasladado a un centro médico. Allí, los profesionales le retiraron más de 50 aguijones de diferentes zonas del cuerpo. “El médico me dijo que zafé porque no soy alérgico a nada . Si no, en cinco minutos me moría”, aseguró.

Kogan permaneció varias horas bajo atención médica hasta que recibió el alta durante la noche. “Estuve todo el día internado, hasta que esa misma noche me dieron el alta. Regresé al hotel y recién en ese momento empecé a tomar conciencia de la envergadura del terremoto”, explicó.

Tras abandonar el centro de salud, continuó un tratamiento con antibióticos y corticoides para controlar las consecuencias de las picaduras.

Una vez fuera del hospital, el marplatense pudo observar la magnitud de los daños provocados por el terremoto en Manizales. “Está todo vallado por precaución, porque se pueden desprender cornisas de los edificios. No te dejan ir al centro, hay toque de queda desde las 20 hasta las 6 y a la noche no hay luz, salvo algunas excepciones como el hotel donde yo paro”, detalló.

Mientras permanece en Colombia, Kogan espera poder regresar a la Argentina en el vuelo que tiene programado para el próximo domingo 23 de agosto.

El terremoto que golpeó a Colombia

De acuerdo con el último balance oficial informado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, el terremoto dejó hasta el momento 250 muertos, más de 1.300 heridos y alrededor de 2.000 desaparecidos.

Las autoridades también reportaron el derrumbe de cerca de un centenar de edificios, importantes daños materiales y personas atrapadas debajo de los escombros. Risaralda, principalmente la ciudad de Pereira, y Valle del Cauca, con especial impacto en Cali, concentraron gran parte de las víctimas fatales.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno colombiano declaró la emergencia nacional, una decisión que permitió movilizar y reasignar recursos hacia las regiones más perjudicadas por el desastre.

El terremoto en Colombia ya dejó más de 250 muertos. @ELTIEMPO

El terremoto ocurrió alrededor de las 7.40 del lunes y también se percibió con intensidad en Bogotá, donde sorprendió a miles de personas durante el comienzo de la actividad laboral y educativa. Quienes se encontraban en edificios de varios pisos reportaron movimientos especialmente fuertes.

El epicentro se ubicó en cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros del municipio y en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento sísmico fue detectado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.