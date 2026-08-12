El médico que ingresó con su camioneta a Pampa del Leoncito habló ante la Justicia: "No sabía que estaba prohibido"

El conductor se presentó ante el Juzgado de Paz de Calingasta y explicó que desconocía las restricciones para circular por la zona.

El médico Agustín Añó, de 46 años , se presentó ante la Justicia luego de ingresar con una Toyota Hilux a la Pampa del Leoncito , en San Juan , y provocar daños sobre la superficie de esta área protegida. Ante el Juzgado de Paz de Calingasta, el hombre sostuvo que desconocía que existían restricciones para circular por ese sector .

El profesional, que continúa en libertad, quedó vinculado al expediente contravencional iniciado para determinar las responsabilidades por el episodio ocurrido durante el último fin de semana.

Según trascendió, Añó fijó domicilio y presentó su descargo ante el juez Andrés Troche. En su declaración, argumentó que la señalización del lugar no habría sido suficiente para advertir sobre las prohibiciones de ingreso con vehículos .

También explicó que las condiciones que encontró al llegar al lugar habrían influido en lo sucedido. Entre los factores mencionados aparecen la oscuridad y la presencia de agua acumulada sobre la planicie , que habrían dificultado la circulación y provocado que la camioneta quedara atrapada.

Sin embargo, el juez Troche señaló que los accesos a la Pampa del Leoncito cuentan con cartelería que informa las actividades permitidas, las prohibiciones y las condiciones para circular . Además, indicó que el conductor conoce la zona, un aspecto que será considerado durante la investigación.

La camioneta permanece enterrada y ahora se investigan los daños

La Toyota Hilux quedó atrapada sobre una superficie arcillosa y con acumulación de agua, por lo que las autoridades resolvieron mantenerla en el lugar mientras se evalúa la mejor manera de retirarla sin generar un impacto adicional.

El vehículo permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Policía de San Juan. La Dirección de Patrimonio deberá realizar las pericias correspondientes para establecer la magnitud de las alteraciones provocadas sobre la planicie y determinar cómo proceder con la extracción.

El vehículo permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Policía de San Juan.

De acuerdo con la investigación, Añó habría avanzado aproximadamente 1,5 kilómetros dentro del sector restringido antes de que la camioneta quedara enterrada. En los intentos por salir, habría recorrido nuevamente entre 200 y 300 metros en reversa, dejando nuevos rastros.

Las maniobras provocaron surcos de hasta 25 centímetros de profundidad en algunos sectores. Además, el conductor habría utilizado una escalera plegable para retirar una motocicleta que llevaba en la caja de la camioneta, lo que también generó nuevas huellas sobre el terreno.

La sensibilidad de la zona hace que este tipo de marcas puedan permanecer durante largos períodos. Antecedentes registrados en la Pampa del Leoncito indican que huellas de unos 10 centímetros pueden tardar entre 40 y 60 años en desaparecer de manera natural.

En este nuevo episodio, debido a la profundidad alcanzada por algunos de los surcos, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, estimó que la recuperación podría extenderse hasta un siglo, aunque esa evaluación deberá ser determinada por los especialistas.

Por ahora, la causa continúa en el ámbito contravencional de la Justicia de San Juan. Mientras se realizan los estudios ambientales y se define cómo retirar el vehículo, también deberá determinarse la eventual sanción para el conductor por haber ingresado con la camioneta a un sector protegido.