PUAM de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra, requisitos y fechas de cobro

La prestación para mayores de 65 años tiene un haber actualizado y un refuerzo extraordinario. Además, se estableció el cronograma según DNI.

La PUAM tiene un calendario de pagos establecido para agosto según la terminación del DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación destinada a personas que alcanzaron determinada edad y no reúnen las condiciones necesarias para acceder a una jubilación ordinaria. El beneficio busca garantizar un ingreso mensual y también contempla cobertura de salud.

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En agosto de 2026, quienes reciben esta prestación perciben un haber básico de $335.820,74 . A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 , por lo que el ingreso total del mes llega a $405.820,74 .

Además del monto mensual, existen condiciones específicas vinculadas con la residencia en la Argentina , la situación previsional y la edad. También hay un calendario de pagos que determina cuándo se acredita el dinero, de acuerdo con la terminación del DNI.

La PUAM es un beneficio previsional administrado por ANSES para personas de 65 años o más, que no cuentan con una jubilación y no reúnen los requisitos para acceder a otro beneficio previsional.

La prestación equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza de manera periódica. Sus titulares también tienen acceso a la cobertura médica de PAMI y pueden recibir determinadas asignaciones familiares, de acuerdo con las condiciones correspondientes.

Para iniciar la solicitud, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo y acreditar la residencia exigida en el país.

Monto de la PUAM en agosto de 2026: haber básico y bono extraordinario

Durante agosto, el haber mensual de la PUAM es de $335.820,74. Este importe surge de la actualización correspondiente al 80% de la jubilación mínima.

A ese valor se agrega un refuerzo extraordinario de $70.000, por lo que quienes reciben el beneficio alcanzan un total de $405.820,74 durante este mes.

El monto final puede consultarse a través de Mi ANSES, donde también se informa el detalle de la liquidación y la fecha asignada para el cobro.

Requisitos clave para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Para solicitar la prestación es necesario tener 65 años o más, tanto para hombres como para mujeres, y no contar con una jubilación ordinaria ni reunir las condiciones para obtenerla.

Los argentinos nativos o naturalizados deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país inmediatamente anteriores a la solicitud. En el caso de las personas extranjeras, se exigen 20 años de residencia en la Argentina, de los cuales 10 deben ser consecutivos y previos al pedido.

Una vez otorgada la PUAM, también es obligatorio mantener la residencia en el territorio argentino. ANSES establece que este requisito deja de cumplirse cuando el titular permanece fuera del país durante más de 90 días corridos.

Además, no se puede cobrar ni tener derecho a una jubilación o pensión de un organismo nacional, provincial o municipal, ni percibir una prestación o seguro por desempleo.

El trámite es gratuito y puede comenzar desde Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. También puede gestionarse de manera presencial con turno previo.

Calendario de pagos de la PUAM en agosto 2026 según finalización de DNI

El cronograma de acreditación se organiza según el último número del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Una vez presentada la solicitud, el estado del trámite puede seguirse desde Mi ANSES. La prestación no requiere gestores ni intermediarios: ante consultas, los interesados también pueden comunicarse con ANSES a través de sus canales oficiales.

En agosto, la PUAM combina un haber actualizado con el refuerzo extraordinario, mientras que el acceso al beneficio continúa condicionado por la edad, la residencia y la situación previsional de cada solicitante.