Escándalo con Cinthia Fernández: se peleó con los vecinos del country y les tiró gas pimienta







Mientras se celebraba un cumpleaños en el barrio privado donde vive la bailarina, se generó una situación que terminó con violencia y denuncias.

La modelo, vedette y panelista vive en el barrio privado Los Aromos de Pilar junto a sus tres hijas.

La panelista de Nosotros a la Mañana (eltrece), Cinthia Fernández, protagonizó un escándalo en el barrio privado en el que vive, cuando le tiró gas pimienta a un grupo de personas, pensando que eran ladrones. Según sus palabras, el ataque fue en defensa propia a un ataque contra su propiedad, en el que le rompieron la puerta.

Sin embargo, los vecinos salieron a desmentir las declaraciones de la bailarina. Según las declaraciones, estaban festejando un cumpleaños de 15, en el que había 50 adultos y 50 chicos. “Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y en la puerta de la casa de Cinthia uno patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”, aseguró la vecina.

“Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. Ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta", explicó. La mujer aseguró que todos los menores estaban llorando, tosiendo y con los ojos irritados, y que el gas afectó también a una familiar que se encontraba embarazada, y gente mayor que era parte del festejo.

image.png Por su parte, Fernández se defendió asegurando que tiró atrás de un arbusto porque escuchó a los atacantes decir "ahora pateá fuerte, no seas cagón, hacela mierda". "No sabía qué hacer, porque estaban yendo a donde estaban mis hijas. Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a dónde. Tengo las pruebas de todo y voy a denunciar a las personas que corresponde. A mí no me van a ensuciar. Jamás supe que era una fiesta de 15. Eran personas de negro que rompieron la puerta de mi casa”, explicó. “Cuando salí, estaban mis hijas llorando. Lo volvería a hacer mil y una veces más”, aseguró la modelo.

Además, denunció que la guardia del barrio privado recién apareció 15 minutos después de lo sucedido. “Mi hija pasó un momento de mierda porque estaba al lado del ventanal y nos podrían haber matado. ¿Y me juzgan por un gas pimienta?”, continuó. “Yo no me lo merezco. Me rompen los huevos todo el tiempo. Ahora vienen a romper la puerta. ¿Por qué?”, finalizó Cinthia.

