Una entrevista, un documental y un viejo escándalo que podría sacarle una título a Hamilton

Bernie Ecclestone , ex mandamás de la Fórmula 1 , dio detalles del escándalo del Gran Premio de Singapur en 2008 , conocido como Crash Gate , por el sospechoso choque de Nelsinho Piquet , y tras 15 años aseguró que deberían haber anulado la carrera, algo que hubiera declarado campeón a Felipe Massa y no a Lewis Hamilton .

En una entrevista con F1-Insider, el ex presidente y director ejecutivo de la entidad aseguró que "teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato, y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton". La misma historia la cuenta el propio Ecclestone en la serie documental "Lucky!", que relata la carrera del exdirigente de la Fórmula 1.