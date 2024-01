Fenómeno en ascenso: el 'Pirata' Yemení de TikTok que conquista las redes sociales

Aunque no proporcionó pruebas de su participación en la incautación, sus publicaciones generaron un fenómeno viral.

video pirata yemen TikTok (@Rashid al-Haddad)

Respuestas de Al-Haddad y su enfoque en la causa Palestina

En respuesta a la creciente popularidad, Al-Haddad dijo a Reuters desde Yemen: "Me compararon con un actor de Hollywood. No me importaron en absoluto esos tuits. Twitteé y dije que tenemos que centrarnos en la causa palestina". En la entrevista, el joven yemení, ataviado con una camisa caqui, un cinturón de estilo militar y en un momento con un fusil de asalto AK-47 a su lado, muestra su enfoque en cuestiones políticas y su deseo de destacar la situación en Palestina.

Contexto: ataques hutíes y la ofensiva militar en Gaza

La situación se enmarca en los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo, quienes alegan que continuarán hasta que Israel detenga su ofensiva militar en Gaza. La combinación de la controversia geopolítica y la imagen del "Pirata" Yemení generó una conversación digital intensa, con usuarios divididos entre la admiración de su estilo y la crítica por la ausencia de pruebas de su participación en las acciones a bordo del buque incautado.

El "Pirata" que desata polémica: ¿Moda pasajera o manifestación de una causa mayor?

La historia de Rashed Al-Haddad plantea preguntas sobre la influencia de las redes sociales, la percepción digital y la conexión entre el entretenimiento en línea y los conflictos geopolíticos. Su singular autodenominación como "pirata" llevó su figura más allá de la estética, convirtiéndolo en un personaje destacado en la conversación en línea, mientras sigue generando reacciones diversas entre la audiencia global de las redes sociales.