Las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires funcionan de lunes a viernes en distintos barrios porteños y ofrecen alimentos frescos, productos de limpieza y artículos de uso cotidiano a precios más accesibles.
Ferias de la Ciudad: dónde estarán este jueves 13 y viernes 14 de agosto
Los puestos se instalan en plazas y espacios públicos con alimentos frescos, productos de limpieza y artículos básicos a precios más accesibles.
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Los puestos funcionan bajo un esquema itinerante y se instalan en plazas y espacios públicos. Este jueves 13 y viernes 14 de agosto tendrán tres puntos de venta: Villa Urquiza, Saavedra y Parque Chacabuco.
Cada día concentra productores y comerciantes que se organizan en horarios de mañana, principalmente entre las 9 y las 13 horas.
Ferias CABA este 13 y 14 de agosto
Jueves 13
Las Ferias de la Ciudad estarán presentes en Villa Urquiza y Saavedra, con dos puntos de atención ubicados en espacios verdes de ambos barrios.
- Villa Urquiza: funcionará en Plaza Echeverría, sobre Nahuel Huapi, entre Capdevila y Bauness.
- Saavedra: estará instalada en el Parque Saavedra, sobre García del Río 3300, entre Conde y Freire.
Viernes 14
La propuesta se trasladará a Parque Chacabuco, donde habrá un punto de venta que se ubicará sobre Avenida Asamblea 1000, entre Emilio Mitre y Víctor Martínez.
Durante ese día, también seguirá en Villa Urquiza pero en la Plaza Marcos Sastre (Valdenegro 2500, entre Monroe y Franklin Roosevelt).
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