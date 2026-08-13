Ferias de la Ciudad: dónde estarán este jueves 13 y viernes 14 de agosto

Los puestos se instalan en plazas y espacios públicos con alimentos frescos, productos de limpieza y artículos básicos a precios más accesibles.

Las ferias estarán en Parque Chacabuco, Villa Urquiza y Saavedra.

Las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires funcionan de lunes a viernes en distintos barrios porteños y ofrecen alimentos frescos, productos de limpieza y artículos de uso cotidiano a precios más accesibles .

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Los puestos funcionan bajo un esquema itinerante y se instalan en plazas y espacios públicos. Este jueves 13 y viernes 14 de agosto tendrán tres puntos de venta: Villa Urquiza, Saavedra y Parque Chacabuco .

Cada día concentra productores y comerciantes que se organizan en horarios de mañana, principalmente entre las 9 y las 13 horas .

Las Ferias de la Ciudad estarán presentes en Villa Urquiza y Saavedra , con dos puntos de atención ubicados en espacios verdes de ambos barrios.

Villa Urquiza: funcionará en Plaza Echeverría , sobre Nahuel Huapi, entre Capdevila y Bauness .

funcionará en , sobre . Saavedra: estará instalada en el Parque Saavedra, sobre García del Río 3300, entre Conde y Freire.

Viernes 14

La propuesta se trasladará a Parque Chacabuco, donde habrá un punto de venta que se ubicará sobre Avenida Asamblea 1000, entre Emilio Mitre y Víctor Martínez.

Durante ese día, también seguirá en Villa Urquiza pero en la Plaza Marcos Sastre (Valdenegro 2500, entre Monroe y Franklin Roosevelt).