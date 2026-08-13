Nick Reiner fue acusado formalmente de asesinar a sus padres Rob Reiner y Michele Singer + Agregar ámbito en









El gran jurado del condado de Los Ángeles presentó la acusación formal el pasado 20 de julio, pero se hizo pública recién el miércoles 12 de agosto.

Nick Reiner fue acusado de asesinar a sus padres.

Nick Reiner fue formalmente acusado por un jurado del condado de Los Ángeles de asesinato por las muertes de sus padres, el actor Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ocurridas en su domicilio el pasado mes de diciembre.

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Según informan diversos medios locales, fuentes cercanas a la pareja señalaron a la policía de Los Ángeles que Nick podría ser el autor del doble crimen del matrimonio. Sin embargo, la investigación del caso se llevó a cabo en forma reservada y los datos no trascendieron a la prensa hasta estas últimas horas.

El gran jurado del condado de Los Ángeles presentó la acusación formal el pasado 20 de julio, pero se hizo pública recién el miércoles 12 de agosto, cuando Nick Reiner, de 32 años, se presentó en el tribunal para declararse no culpable de las acusaciones.

Los cargos contra Nick Reiner Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y un nuevo cargo de haber estado al "acecho" previo a atacar a sus padres, una acusación formal que fue desclasificada en el tribunal ese mismo día. Si es declarado culpable, enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, Nick deberá presentarse nuevamente en una audiencia previa al juicio el próximo 15 de septiembre. Actualmente es representado por la Defensoría Pública y, aparentemente, pediría acceso a 1.5 millones de dólares de su fideicomiso para poder pagar una nueva defensa.

El reconocido director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer, fueron asesinados a puñaladas con un arma blanca en su exclusiva residencia de la zona de Brentwood en Los Ángeles el pasado 14 de diciembre. Nick Reiner habría huido del lugar de los hechos y fue arrestado esa misma noche, horas después del crimen, a kilómetros de distancia, en la zona de Exposition Park.

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