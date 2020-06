Qué precauciones se deben tener al volver a prender estufas y la calefacción a gas

Alcides Buchhammer es gasista profesional y dueño de la empresa GASISTA.com.ar. Consultado por Ámbito, el experto explicó por qué es necesario que los artefactos sean revisados. “Lo más recomendable es que un gasista matriculado las revise antes de la llegada del invierno y el frío porque puede haber un caño de conexión flojo, algo que ocurre comúnmente debido a que se barre o se pasa algo debajo de la estufa y el caño se afloja”.

Según el gasista, “los tirajes de ventilación tanto como la toma de aire y la salida de monóxido tienen que estar en perfecto estado” antes de que la estufa se encienda.

Buchhammer además recordó: “Hay que tener en cuenta no sólo estufas, sino también calefones y termo tanques para evitar fugas de monóxido de carbono”.

“Siempre es bueno que las instalaciones y revisiones las realicen gasistas o plomeros matriculados. Ellos son quienes saben y tienen en cuenta los sistemas de seguridad que tienen que llevar”, recomendó.

Desde el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) difundieron los recaudos a tener en cuenta.

Los 10 consejos de ENARGAS:

La llama tiene que ser siempre azul. Si es amarilla o anaranjada el artefacto está combustionando mal y es motivo para hacerlo revisar por un instalador matriculado. Revisar una vez al año los artefactos de gas por un gasista matriculado, preferentemente cuando bajan las temperaturas. Colocar rejillas de ventilación permanentes. Son obligatorias para todo artefacto de cámara abierta. Chequear siempre que los conductos de evacuación de gases no estén rotos o tengan obstrucciones. Es peligroso usar hornallas y hornos para calefaccionar. Mantener las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión. No tapar los artefactos con cortinas ni muebles. Las estufas a gas instalados en baños o dormitorios sólo deben ser de tiro balanceado. Dejar siempre un poco la ventana abierta; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior. Si va a habitar una vivienda que permaneció cerrada por mucho tiempo, haga revisar las instalaciones internas por un gasista matriculado.

https://twitter.com/InfoEnargas/status/1258803210409725960 ⚠️ La llama de los artefactos a gas siempre debe ser azul. Si es anaranjada, está produciendo monóxido de carbono. #MonoxidoDeCarbono #Gas https://t.co/Fl5CCvIZxV pic.twitter.com/oxAyMCa0i0 — ENARGAS (@InfoEnargas) May 8, 2020

Durante la cuarentena, actividades de mantenimiento de servicios básicos como agua, electricidad, gas o comunicaciones y atención de emergencias están comprendidas como esenciales en el decreto artículo 6.17.

“El protocolo que usamos para entrar a un departamento o casa es usar guantes, mascarillas y máscara de seguridad. Además exigimos que el cliente tenga y use barbijo o tapa boca”, comentó Buchhammer respecto de las medidas sanitarias que toman los trabajadores de GASISTA.com.ar.

https://twitter.com/GasistaAR/status/1249513783816589312 Prestamos servicio de emergencia/urgencia de #plomero #gasista matriculado, #destapaciones y #electricista durante la cuarentena de la emergencia sanitaria COVID-19 ( #coronavirus ) en la ciudad de #BuenosAires con permiso de circulacion para mantenimiento de servicios esenciales — Gasista.com.ar - Plomero Gasista Matriculado (@GasistaAR) April 13, 2020

El gasista también comentó que si hay una pequeña pérdida en el hogar y se sospecha que es por algún artefacto, conviene llamar a un gasista matriculado antes que a la distribuidora del servicio, ya que el procedimiento de ellos es cortar el gas y dejar un informe. “Luego hay que reparar y hacer los trámites ante la empresa distribuidora, que en este momento no está atendiendo, sino que dan turnos con fecha después de julio. Lo que ocurre es que en ese lapso el servicio va a permanecer cortado”, explicó.

“Si un gasista acude ante la emergencia puede reparar la pérdida y así servir con el buen funcionamiento y suministro de gas”, concluyó Buchhammer.

ENARGAS Monóxido de carbono II.mp4 Lo recomendable es revisar una vez al año los artefactos a gas por un gasista matriculado, sobre todo cuando comienza a bajar la temperatura. Vídeo: @InfoEnargas

El riesgo del monóxido de carbono

Según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, cada año mueren 200 personas por intoxicación por este gas.

Desde ENARGAS alertaron que el monóxido es altamente venenoso, se propaga rápidamente en el aire del ambiente y “es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas”.

La intoxicación se da una vez inhalado y cuando se combina con la hemoglobina a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

ENARGAS Monóxido de carbono.mp4 La llama del fuego tiene que ser azul. Si predomina una llama amarilla o anaranjada el artefacto está combustionando mal. Vídeo: @InfoEnargas

Según comunicó el Ente, los signos de intoxicación "son muy similares a los de la gripe o una intoxicación alimentaria”, por eso hay que mantenerse atento.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?

Los síntomas por intoxicación con monóxido de carbono son dos:

- Intoxicación leve: se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, náuseas y vómitos; dolor de pecho y aceleración del pulso en la primera fase.

- Intoxicación grave: puede producir temperatura corporal baja; inconsciencia, respiración irregular, convulsiones, pulso lento y/o irregular, tensión arterial baja, y hasta paro respiratorio.