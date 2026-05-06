Más ajuste sobre subsidios y tarifas: el Gobierno busca restringir los beneficios por Zona Fría

El oficialismo envió al Congreso un proyecto para restringir el régimen de Zona Fría. La iniciativa apunta a reducir subsidios, limitar beneficiarios y aliviar el déficit del fondo que financia las compensaciones.

De avanzar el proyecto, el impacto podría sentirse en las facturas de gas de millones de hogares que perderían el beneficio adicional por Zona Fría.

El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, con el objetivo de reducir el universo de beneficiarios y focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa retoma parte de las medidas que habían quedado fuera del Presupuesto 2026 y aparece en un contexto marcado por la presión fiscal, el aumento del precio internacional de la energía y el deterioro financiero del fondo que sostiene las bonificaciones en las tarifas de gas.

El proyecto propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

La reforma impulsada por el Gobierno apunta a desarmar parte de la ampliación aprobada hace cinco años, cuando el régimen pasó de cubrir unos 950.000 usuarios a alcanzar cerca de 4 millones de hogares.

Según el oficialismo, esa expansión desvirtuó el objetivo original del sistema y generó una fuerte presión sobre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que actualmente enfrenta un déficit creciente.

El nuevo esquema propone que el beneficio no solo quede limitado por cuestiones geográficas, sino también por criterios socioeconómicos.

De aprobarse el proyecto, únicamente conservarán el subsidio los hogares incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025. Allí están contemplados usuarios con ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios de pensiones a veteranos y titulares de Certificados de Vivienda Familiar.

De esta manera, miles de usuarios que actualmente reciben descuentos en sus tarifas podrían perder el beneficio.

El impacto del aumento del gas y la guerra en Medio Oriente

La discusión sobre los subsidios se da además en un momento delicado para el mercado energético internacional.

La suba de los precios del gas natural impulsada por la guerra en Medio Oriente elevó el costo de abastecimiento y profundizó las dificultades de financiamiento del sistema argentino.

Según explicó el Gobierno, el fondo fiduciario que sostiene el régimen de Zona Fría ya no alcanza para cubrir todas las compensaciones y obliga al Tesoro Nacional a aportar recursos adicionales.

Por ese motivo, recientemente el presidente Javier Milei habilitó al ministro Luis Caputo a modificar en hasta un 50% el recargo que financia el fondo.

Actualmente, ese cargo puede representar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aunque ahora podría elevarse hasta el 11,25%.

Desde la Secretaría de Energía sostienen que el esquema vigente es “regresivo y deficitario”, y remarcan que el objetivo es evitar que el Estado siga cubriendo el faltante mediante subsidios directos.

Cómo impactará en las boletas

De avanzar el proyecto, el impacto podría sentirse en las facturas de gas de millones de hogares que perderían el beneficio adicional por Zona Fría.

Quienes queden excluidos pasarían a pagar tarifas similares a las del resto del país, salvo que estén registrados dentro de los segmentos vulnerables definidos por el nuevo padrón oficial.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a corregir ese desequilibrio y garantizar que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan tanto por cuestiones climáticas como económicas.

Energía, deudas y reformas regulatorias

El proyecto enviado al Congreso también incluye cambios en el mercado eléctrico y en los regímenes energéticos.

Entre otras medidas, establece mecanismos para compensar deudas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA, además de prohibir que las facturas incorporen cargos ajenos a los servicios energéticos.

En paralelo, el texto elimina beneficios para proyectos incrementales de petróleo y gas, aunque mantiene los derechos ya otorgados, y prorroga hasta 2045 el régimen de incentivos para las energías renovables.

La discusión ahora quedará en manos del Congreso, donde el oficialismo necesitará respaldo de gobernadores y bloques aliados para avanzar con una reforma que promete abrir un fuerte debate político y social sobre subsidios y tarifas energéticas.