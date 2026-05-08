Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para garrafas: cómo acceder y quiénes pueden recibirlo

El Gobierno puso en marcha el nuevo esquema de subsidios para usuarios de gas envasado. El beneficio se acredita al momento de la compra y reemplaza al Programa Hogar.

El nuevo sistema prevé un reintegro de $9.593 por garrafa, que se acreditará de manera inmediata al momento de realizar la compra en comercios adheridos.

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo subsidio focalizado para la compra de garrafas, un esquema que reemplaza al histórico Programa Hogar y que comenzará a funcionar a través de billeteras virtuales y plataformas de pago digitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde ahora, los usuarios que estén inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) podrán acceder al beneficio mediante las aplicaciones BNA+ y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a esa plataforma.

El nuevo sistema prevé un reintegro de $9.593 por garrafa, que se acreditará de manera inmediata al momento de realizar la compra en comercios adheridos.

El esquema contempla la cobertura de dos garrafas mensuales durante el período invernal y una garrafa por mes en los meses más cálidos del año.

Según informó el Gobierno, en esta primera etapa existen cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país, aunque el Banco Nación trabajará para ampliar la red de puntos de venta habilitados.

El beneficio estará disponible únicamente para los hogares que se hayan registrado en el ReSEF y cumplan con las condiciones de elegibilidad establecidas por el Estado nacional.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el nuevo mecanismo apunta a “fortalecer la transparencia y eficiencia” en la asignación de subsidios energéticos, además de promover la inclusión financiera y el uso de medios de pago digitales.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Podrán acceder al subsidio los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los parámetros del INDEC.

También estarán incluidos los hogares que tengan integrantes con Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP, beneficiarios de pensiones vitalicias para veteranos de la Guerra de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Gobierno aclaró que quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar deberán reinscribirse para acceder al nuevo sistema.

La inscripción puede realizarse a través de la web oficial de subsidios energéticos o mediante la plataforma Mi Argentina. Además, señalaron que no existe una fecha límite para anotarse, aunque mientras no se complete el trámite no se podrá acceder al reintegro.

El cambio de esquema y el fin de los precios regulados

El nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF) implica un cambio estructural respecto al esquema anterior de Garrafa Social.

Desde el Gobierno cuestionaron el sistema previo por considerar que subsidiaba “de manera indiscriminada” y que los precios máximos fijados por el Estado terminaron generando faltantes crónicos de producto.

Con el nuevo modelo, la garrafa se comercializa a precio de mercado y el subsidio se acredita directamente al usuario mediante reintegro digital.

El Ejecutivo sostiene que este mecanismo permitirá garantizar el abastecimiento y focalizar la asistencia únicamente en los sectores vulnerables.

Además, el sistema funcionará mediante declaraciones juradas y validaciones automáticas mensuales a través de cruces de información con SINTyS, reduciendo trámites presenciales y burocracia administrativa.

De acuerdo con el Gobierno, el nuevo modelo busca consolidar un esquema “más ágil, más justo y con mayor capacidad de llegar a quienes realmente necesitan la ayuda estatal”.