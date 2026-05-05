Oficializaron los aumentos de gas tras aplicar una bonificación del 25% a usuarios: cómo quedaron los cuadros tarifarios

La medida del ENARGAS obliga a distribuidoras a reflejar nuevos valores y descuentos en las facturas. Alcanza a usuarios de CABA y el conurbano.

El gobierno anunció la extensión de diversos beneficios sociales respecto de la energía para los uruguayos en 2023.

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas luego de aplicar una bonificación del 25% para los usuarios , en una medida que impacta sobre las facturas de hogares, comercios e industrias.

La actualización fue dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) mediante las resoluciones 480/2026 y 482/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a las distribuidoras Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A. .

Según la normativa, las as deberán adecuar la facturación a los nuevos valores definidos e incorporar tanto el Precio Anual Uniforme (PAU) como las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) .

El esquema impacta en los usuarios abastecidos por ambas firmas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con el objetivo de amortiguar el efecto de los aumentos tarifarios , especialmente en sectores residenciales y vulnerables.

Las resoluciones también establecen que, si los nuevos cuadros entran en vigencia con un período de facturación ya iniciado, se aplicarán los criterios previstos en el Reglamento de Servicio de Distribución fijado por el Decreto 2255/92. En esos casos, las boletas podrán incluir valores diferenciados según el momento del consumo .

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Además, las distribuidoras deberán notificar formalmente a todos los subdistribuidores dentro de su área de concesión y presentar ante el ENARGAS la constancia de cumplimiento en un plazo de diez días.

Cómo quedan los cuadros tarifarios

En el caso de Metrogas S.A., los cargos incluyen componentes fijos mensuales y variables por consumo, con diferencias según subzonas. Para usuarios residenciales con consumo de hasta 1.000 m³ anuales, el cargo variable se ubica en torno a los $135 por m³ en CABA y ligeramente por encima en la provincia, con una estructura escalonada que reduce el costo relativo a mayor consumo.

El esquema contempla además la composición del precio, que incluye el valor del gas en el punto de ingreso al sistema, costos de transporte y otros cargos regulatorios.

Por su parte, Naturgy Ban S.A. fijó para los hogares de menor consumo cargos fijos superiores a los $1.500 y valores variables cercanos a los $100 por m³, que aumentan progresivamente en categorías de mayor demanda. También se prevén tarifas diferenciadas para usuarios comerciales, industriales y entidades de bien público.

La actualización forma parte del esquema de revisión tarifaria bajo el régimen de subsidios vigente, con el que el Gobierno busca compatibilizar la reducción de asistencia estatal con mecanismos de contención para los usuarios.