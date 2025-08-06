Habló el hermano del joven asesinado encontrado al lado de la casa de Gustavo Cerati: "Mi papá murió buscándolo"

Los restos encontrados pertenecen a Diego Fernández Lima, quien tenía 16 años cuando desapareció en 1984. Su hermano, Javier, lo recordó.

Este miércoles se confirmó que los huesos hallados junto al lado de la excasa de Gustavo Cerati pertenecen a Diego Fernández Lima , un adolescente asesinado en 1984. Tenía 16 años, jugaba al fútbol en Excursionistas y había sido apuñalado. En el momento su familia denunció la desaparición, pero el caso tuvo escasa repercusión.

La investigación se reactivó tras la viralización de un informe periodístico. El sobrino de Diego reconoció detalles del caso, convenció a su abuela (madre del joven desaparecido) de hacerse un análisis de ADN y l os resultados coincidieron con los restos.

Javier, hermano de la víctima, habló con América TV tras conocerse la noticia y, conmovido, expresó: " Justicia. Necesito justicia por mi hermano, por mi papá que murió buscándolo, por mi mamá, por mi hermana y por mí ”.

“Tenía 15 años. ¿Qué hizo? No me entra en la cabeza . Era un buen pibe, jugaba en Excursionistas, iba al colegio, tenía amigos…”, recordó.

Al hablar de los últimos momentos con su hermano, contó que él tenía apenas 10 años. “Era chiquito. Se fue de casa comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que iba a lo de alguien y después al colegio”, aunque admitió no recordar bien a dónde se dirigía.

“En ese momento, mis viejos hablaron con la policía. Interrogaron a todos los chicos del colegio. Mi mamá tiene 87 años y a veces, pobre, ya no se acuerda bien”, explicó Javier, hoy de 50 años. Durante años creyó que su hermano había sido secuestrado por rezagos de la dictadura por aparecer en alguna agenda.

Consultado sobre si la dirección de Congreso al 3700, en Coghlan, tenía alguna conexión con la familia, fue claro: “No, la verdad que no. Sabíamos que había un testigo que lo vio desde un colectivo y le gritó ‘¡qué hacés, Gaita!’, porque así le decían”.

Diego casa Cerati Diego Fernández desapareció en 1984.

Por otro lado, fuentes del caso contaron a TN cómo fue el momento del hallazgo: “La madre es una mujer muy mayor. Hubo que tener un poco de clemencia en el sentido de no atosigarla con la información”. Y añadieron: “Por un lado, es bueno, pero también están de vuelta de duelo”.

La investigación, a cargo del fiscal Martín López Perrando, ahora busca determinar qué ocurrió. “Ahora queda saber qué pasó. Intentar dar una respuesta justa a esa familia”, señalaron desde el ámbito judicial.

Por el momento, no está previsto citar a los propietarios del chalet donde fueron hallados los restos, aunque se informó que allí vive actualmente una mujer de apellido Graf con sus dos hijos.

Las próximas diligencias apuntarán a entrevistar a ex compañeros de colegio de Diego que puedan aportar datos sobre su vida en ese momento: si tenía preocupaciones, conflictos o algún indicio que pueda esclarecer el crimen.

El comunicado de Excursionistas tras la noticia

Por su parte, desde el club Excursionistas, equipo donde jugaba Diego al momento de su desaparición, realizó un comunicado a través de su cuenta de X para expresarse por la noticia.

"El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz", escribieron.

Además, agregaron un texto que había escrito el histórico dirigente y socio vitalicio, Daniel Viviani, al momento de la desaparición de Diego.

"Queremos recordar a uno de los chicos más querido de este plantel que a mediados del año pasado desapareciera de su casa, me refiero a Diego Fernández Lima, mi querido gallego siempre te recordamos cada vez que nos reuníamos en el vestuario para salir a jugar un encuentro por el campeonato, o las finales se juntaban las manos y nuestro esfuerzo eran por dos cosas, por Excursionistas, por el gallego, y también el grito del partido final cuando apretados en el vestuario al grito se siente, se siente, el gaita está presente: Alguna lágrima corrió por mi cara al re cordar aquel nene que llevaba a Montevideo años atrás", escribió entonces Viviani