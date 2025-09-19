¿Hasta cuándo dura la lluvia en CABA y provincia de Buenos Aires?

La llegada de la primavera quedó opacada por diluvios en el AMBA y parte del país. Cuántos son los acumulados previstos y qué consecuencias se esperan.

A partir de este viernes 19, se anunció el avance de un frente frío sobre el sur bonaerense.

Previo a la llegada del día de la primavera , el clima de este viernes está atravesado por una alerta naranja por lluvias . Para este fin de semana, que también despide al invierno, se pronosticó la llegada de tormentas fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

A partir de este viernes 19, el sito Meteored anunció el avance de un frente frío sobre el sur bonaerense y tormentas graduales -de moderada a fuerte intensidad- a la par de consecuencias en el resto de Buenos Aires en especial entre la tarde y noche.

Los acumulados previstos podrían superar los 50 mm, lo que complicaría al sector agroproductivo, con potencial para anegar áreas agrícolas y caminos rurales.

La actividad más severa se concentrará en la tarde y noche del viernes, con tormentas acompañadas de ráfagas de viento de 50 a 60 km/h y actividad eléctrica significativa. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , y tras un inicio aislado, se vivirán tormentas que se intensificarán hacia el sábado.

Estos volúmenes de lluvia podrían saturar suelos afectados por precipitaciones previas, retrasando siembras para la campaña primaveral y aumentando el riesgo de deterioro radicular en cultivos como soja y maíz en etapas iniciales, detalló el sitio.

Los impactos esperados incluyen interrupciones en el transporte por anegamiento parcial de rutas, deslizamientos de tierra por crecidas de ríos y arroyos; daños a cultivos por precipitaciones intensas, anegamientos, viento y ocasional caída de granizo.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Se espera que el sábado 20 marque el pico de inestabilidad, con tormentas severas hacia el noreste, incluyendo Entre Ríos, Santa Fe y el AMBA, donde se esperan valores acumulados entre 20 y 50 mm en 24 h. Además, se estima un descenso térmico de hasta 10 °C, con temperaturas cayendo de 22°C a 12°C en el centro del país.

Existen probabilidades de granizo en áreas localizadas, con riesgo adicional para infraestructuras y vehículos, y cortes eléctricos por descargas que sobrecarguen las redes de distribución.

Para el domingo 21, las precipitaciones se concentrarían en el centro del país. Sin embargo, por una nubosidad y vientos de 40 a 50 km/h, se complicarían los festejos primaverales con temperaturas entre 9 y 17 °C en el AMBA y chance de heladas en el sur pampeano.