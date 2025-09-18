Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y la vuelta del frío: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

En medio de una semana de clima nublado e inestable, pero con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió que este jueves 18 de septiembre una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias intensas.

Hasta el momento el organismo no había anunciado lluvias en la zona del AMBA , ni para la jornada de hoy, ni la del viernes y solo confirmaba con altos porcentajes la posibilidad de tormentas durante todo el sábado que viene, 20 de septiembre.

El SMN también emitió el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires, en donde la temperatura rondará los 20 grados , un poco más primaveral que durante las últimas semanas. La mínima comenzó en 16 grados y la máxima se extenderá hasta los 22 grados.

Por otro lado, informó que las lluvias pueden llegar a lo largo de la mañana de este jueves , con chaparrones aislados, que no generarían ningún tipo de problemas.

Las precipitaciones de la jornada de hoy se pueden dar a partir de las 8 de la mañana . Luego del mediodía ya no hay más chances de lluvias y se espera que salga el sol. Sin embargo, la lluvia volvería a decir presente durante la jornada del viernes con tormentas, además de las anunciadas para el sábado por el SMN.

Al mismo tiempo, en el conurbano bonaerense se anticipó un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 19 grados, mínimas de 14 grados y máximas de 23 grados. Al igual que en la Ciudad, se anticipan lluvias aisladas durante la mañana y por la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado. Además la humedad será del 94%.

Clima: cuáles serán las zonas más afectadas

Según el organismo, las zonas más afectadas, las cuales están bajo alerta naranja por tormentas, son el norte de Río Negro (Río Colorado y Choele-choel), el sur de La Pampa (Bernasconi, Puelches, Cuchillo Co y La Adela) y el de Buenos Aires. En este contexto, el SMN advirtió que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En otros sectores, en tanto, hay una alerta amarilla por tormentas: “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. La advertencia rige sobre el este de Río Negro y el norte de La Pampa, además de Buenos Aires (en el sur, a partir de Coronel Suárez), Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa.

Al mismo tiempo, en Leleque (Chubut) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) rige una advertencia amarilla por lluvias intensas, que serán muy fuertes a lo largo de la mañana y la tarde, y comenzarán a aislarse a partir de la noche. Durante la tarde se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.