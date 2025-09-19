SMN: ¿Qué significa alerta amarilla por lluvias? ¿Cuán peligroso es?







El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas para advertir a la población respecto de la intensidad de los fenómenos climáticos que se aproximan. Conocé cuán peligrosa es la alerta amarilla y a qué debés estar atento.

El SMN lanzó una alerta amarilla para 9 provincias del país afectadas por las fuertes tormentas.

Las alertas meteorológicas se han vuelto habituales en el país. El aumento de las intensas lluvias, las fuertes tormentas y las olas de calor obligan a extremar la precaución y a estar atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Cada alerta emitida se comunica con un color diferente, que marca el nivel de riesgo y ayuda a que la población y las autoridades puedan adoptar las medidas necesarias. Conocer cada color puede significar la diferencia cuando una persona está en situación de peligro.

La alerta amarilla que emite el SMN indica que se esperan fenómenos climáticos de intensidad moderada y, aunque no ponen en riesgo extremo la vida, podrían generar complicaciones. Fuertes lluvias, ráfagas de viento, caída de granizo o tormentas eléctricas pueden ocurrir en este nivel. La advertencia es para que la población esté atenta y tenga precaución.

Este nivel de alerta difiere del verde que marca condiciones normales y en el que no hay riesgos significativos. El naranja, en tanto, señala riesgo mayor y capacidad de que haya daños materiales e incluso que esté comprometida la seguridad de las personas. El rojo, que es el nivel más alto, se reserva para fenómenos excepcionales y peligrosos, como un potencial daño extremo.

mendoza-tormenta-santa-rosa La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos climáticos capaces de interrumpir las actividades cotidianas generando complicaciones.

9 provincias bajo alerta amarilla por lluvias El SMN emitió alerta amarilla por lluvias intensas en nueve provincias de Argentina. La advertencia abarca a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Buenos Aires. Estas regiones esperan tormentas intensas que podrían tener ráfagas de viento e incluso caída de granizo en determinadas zonas.

El segundo nivel en la escala de riesgos, el amarillo, señala que los fenómenos meteorológicos previstos podrían interrumpir actividades cotidianas y generar complicaciones. Sin embargo, no implica un riesgo extremo de vida, pero requiere estar atentos y tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes. Entre las recomendaciones se especifica: estar informado a través de los canales oficiales del SMN, evitar la circulación en momentos de tormenta fuerte, poner a resguardo elementos que se puedan volar con el viento y no buscar refugio debajo de árboles por el riesgo de descargas eléctricas que eso implica.

