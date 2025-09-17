Del calor al frío: el cambio del clima en el AMBA que llegará el fin de semana







El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la jornada de este miércoles será mayormente nublada. Los últimos días del invierno 2025 presentarán un clima inestable y con un fuerte golpe térmico desde el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la jornada de este miércoles será mayormente nublada. Depositphotos

Los últimos días del invierno 2025 en Argentina presentarán un clima inestable y mayormente nublado, con temperaturas en ascenso hasta el fin de semana, momento en el que se esperan precipitaciones, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 17 de septiembre una jornada con cielo mayormente nublado y poco sol, pero con temperaturas agradables: la mínima será de 14 grados y la máxima de 24 grados, con viento del noreste y este.

La jornada del jueves se mantendrá de la misma manera con nubosidad y con temperaturas que oscilarán los 16 y 23 grados, pero con una probabilidad muy baja de precipitaciones del 10%. Ya para el viernes, la temperatura irá en aumento con una máxima de 26 grados y una mínima de 16. Además, estará mayormente nublado y habrá mínimas chances de precipitaciones durante toda la jornada.

En cuanto el fin de semana, para el sábado están previstas tormentas aisladas en la mañana y tormentas en la tarde, con un descenso de la temperatura a los 18 grados de mínima y 20 grados de máxima. Para el domingo, la baja de la temperatura será aún más marcada, por sus 11 grados de mínima y 17 grados de máxima, con un cielo mayormente nublado.

Lluvia Tormenta Clima Para el fin de semana están previstas tormentas aisladas y bajas temperaturas. Mariano Fuchila

Desde Meteored explicaron, en relación con la inestabilidad y las posibles lluvias: “El frente frío avanza desde el sur de la región pampeana hacia el norte, provocando tormentas de variada intensidad. Este cambio no solo traerá lluvias más organizadas y generalizadas, sino también un marcado descenso de temperatura que pondrá fin al período de ambiente cálido y húmedo. Las alertas en el resto del país Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. En estos casos se recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad ni permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Por otro lado, para mañana, la alerta amarilla por tormentas afectará a Formosa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. A su vez, habrá una alerta amarlla por viento Zonda al sur de Mendoza, por lo cual se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse, estar lejos de árboles ni estacionar autos debajo de ellos. Y mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible. Se acerca el frío Vuelve el frio para el fin de semana. ámbito. Consejos para cuidarse ante un cambio brusco de temperatura Vestirse por capas : la Cruz Roja Argentina recomienda eso ya que permite regular la temperatura corporal quitando o añadiendo prendas, facilitando la adaptación a los cambios ambientales y previniendo el golpe de calor o la hipotermia.

: la Cruz Roja Argentina recomienda eso ya que permite regular la temperatura corporal quitando o añadiendo prendas, facilitando la adaptación a los cambios ambientales y previniendo el golpe de calor o la hipotermia. Hidratación: la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la importancia de la hidratación constante incluso en días fríos porque “el cuerpo necesita agua para regular su temperatura a través de la transpiración”. Sin agua puede fallar el procedimiento y traer complicaciones de salud.

la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la importancia de la hidratación constante incluso en días fríos porque “el cuerpo necesita agua para regular su temperatura a través de la transpiración”. Sin agua puede fallar el procedimiento y traer complicaciones de salud. Reforzar las defensas: el Ministerio de Salud de la Nación advierte que para evitar resfriados e infecciones es fundamental una alimentación equilibrada rica en vitaminas y un buen descanso.

Temas Clima