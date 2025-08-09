Histórico: se conocieron las primeras imágenes de los soldados argentinos en la cumbre del Himalaya

El Ejército Argentino difundió un video donde se ve al equipo en la cumbre, vestidos con ropa abrigada, y posando con las banderas argentinas e hindúes.

El histórico hecho fue realizado en conjunto con un grupo de montaña del Ejército de la India.

Un equipo del Ejército Argentino hizo historia el miércoles pasado al hacer cumbre por primera vez en el Monte Kun, Himalaya , emplazado a 7077 metros sobre el nivel del mar. Este sábado se conocieron las primeras imágenes de este logro histórico, donde la bandera celeste y blanca flameó en las alturas blancas.

" #Himalaya nuestra patrulla con los guías del @adgpi en la cumbre del monte Kun, a 7077 m s.n.m, haciendo historia", posteó el Ejército Argentino en sus redes sociales. En las imágenes se ven el grupo de soldados en la cumbre, vestidos con ropa abrigada, y posando con las banderas argentinas e hindúes.

El histórico hecho, realizado en conjunto con un grupo de montaña del Ejército de la India , ocurrió a las 00:15 del miércoles. El éxito de la expedición es el resultado de un proyecto que se gestó durante más de un año y que tuvo su primer antecedente en una travesía conjunta al Aconcagua a comienzos de 2025, también junto a efectivos del ejército francés.

Tras esa experiencia, ambos ejércitos llevaron a cabo una exigente selección de personal , conformando finalmente la patrulla que viajaría a la India a mediados de julio para afrontar el desafío himalayo.

La operación comenzó formalmente el 23 de julio , cuando la patrulla partió desde Kumathang / Kargil hacia el valle de Safat . Allí, a unos 3900 metros de altura , instalaron un campamento sobre la carretera y coordinaron acciones con el Cuartel General de la 8ª División de Montaña del Ejército de la India .

El proceso incluyó caminatas por quebradas y cajones, organización y revisión diaria de equipos, medicinas y suministros médicos. El líder de la patrulla, un oficial del Ejército de la India, ofreció una charla informativa sobre la conducción de la escalada y los aspectos de seguridad.

A la par, se establecieron comunicaciones y se coordinó un plan de evacuación aérea con la Fuerza Aérea India. El 25 de julio, el grupo estableció el campamento base a 4515 metros sobre el nivel del mar.

Tras el traslado de la carga, dos suboficiales y dos porteadores permanecieron en el lugar, mientras que el jefe y el segundo jefe de la expedición efectuaron un reconocimiento aéreo de la zona.

Integrantes y tiempo estimado de la expedición

La fuerza total de la expedición ascendió a 67 integrantes: 17 del Ejército de la India, 9 del Ejército Argentino, 11 miembros del equipo de rescate en avalanchas y el resto compuesto por porteadores y personal administrativo de apoyo.

El 28 de julio, la totalidad del personal se desplazó hacia el campamento base y realizó el reconocimiento del trayecto hasta el Campamento 1. Y el ataque final a la cumbre se programó para la fecha pactada, entre los días 4 y 5 de agosto.

El operativo incluyó también la distribución, revisión y empaque de equipos para los campamentos de altura, la revisión diaria del estado de salud del personal y la coordinación permanente con las autoridades militares indias.