Horror en Santiago del Estero: un policía mató a su hija, a su exsuegra y se suicidó

Un policía de Santiago del Estero mató a su hija de un año y a su ex suegra, hirió a otros familiares y se suicidó , mientras que su otro hijo, de 9 años, logró escapar y dar aviso a los vecinos y a los efectivos.

De inmediato fueron derivados hasta la vivienda y allí hallaron los cuerpos sin vida de Nicolás Ábalos, su hija y su ex suegra, mientras que, además se comprobó que también intentó asesinar a su ex pareja, a su otro hijo y a su ex suegro, pero lograron sobrevivir.