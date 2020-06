Un argentino sobrevivió al coronavirus pero perdió a su padre por la misma enfermedad el día que dejó el hospital

Habiendo sido instructor de buceo durante 30 años, New estaba acostumbrado a situaciones peligrosas, pero por primera vez sintió verdaderamente la cercanía de la muerte mientras luchaba contra la enfermedad que ya se ha cobrado más de 100.000 vidas en Latinoamérica.

"Pensé que no iba a llegar a ver el cumpleaños de 15 de mi hija", dijo Darío, y agregó: "Fue la primera vez que sentí que realmente me podía morir y que la muerte estaba ahí". Pero, luego de 13 días, se recuperó.

Sin embargo, la noche que volvió del hospital, la condición de su padre empeoró. "No podíamos hablar con él y nadie podía ir a verlo", explicó.

Encerrado en aislamiento en la casa de su familia, New se dio cuenta que iba a tener que despedirse de su padre por teléfono. Cuando una enfermera ofreció arreglar un llamado, New habló con su padre por última vez y le dijo que, aunque estuviera solo en el hospital, no estaba abandonado.

"Esto es sumamente valioso para mí, porque también esta persona permitió que yo pudiera despedirme de mi padre", detalló Darío, y concluyó: "Yo sé que mi papá supo que se murió acompañado y que tenía una familia atrás".