Muerte del anestesista: el Hospital Italiano confirmó el robo del propofol utilizado en las supuestas fiestas

El centro de salud confirmó que hizo la denuncia judicial tras detectar la sustracción de anestésicos. También separó a los implicados y "reforzó" los controles internos.

La investigación por la muerte de un médico residente por una sobredosis de propofol y fentanilo derivó en un comunicado oficial del Hospital Italiano , que confirmó la denuncia judicial por el robo de estupefacientes, el apartamiento de los involucrados y una revisión integral de sus controles internos.

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Según informó la institución, todo comenzó a partir de una denuncia recibida internamente . “El hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes”, señaló el centro de salud en el comunicado difundido este martes.

Además, remarcó que la institución se puso “ a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso”.

El caso tomó estado público luego de que la trazabilidad de los fármacos hallados en el domicilio del residente fallecido permitiera establecer que el propofol y el fentanilo provenían del Hospital Italiano , una línea clave dentro de la causa que ahora analiza posibles fallas en el circuito de control de estas sustancias.

Sobre las personas alcanzadas por la investigación, el hospital precisó: “Se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación”. En esa línea, aclaró que “ ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital ”.

En paralelo, el comunicado adelantó una revisión más profunda de sus protocolos: “Se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza”.

La causa judicial se abrió tras la muerte del residente y, una de las hipótesis apunta a la oferta de “viajes controlados”, en los que se administraban estos anestésicos con fines recreativos fuera del ámbito clínico.

Las hipótesis que investiga el entorno médico

El caso derivó en dos versiones que circulan entre profesionales de la salud y que ahora son objeto de análisis.

La primera apunta a la posible oferta de experiencias denominadas “viajes controlados”, en las que se administraban dosis de estos fármacos con fines recreativos.

Según esta hipótesis, quienes participaban eran monitoreados por un tercero preparado para intervenir en caso de complicaciones respiratorias.

La segunda versión menciona la organización de encuentros privados en los que se utilizaban estas sustancias en contextos de esparcimiento. Incluso, se habla de la existencia de grupos de mensajería donde se coordinaban estas reuniones.

Un debate sobre los controles

Más allá de las hipótesis, el caso expone una problemática de fondo: el acceso, control y uso de medicamentos anestésicos fuera del circuito sanitario.

El hecho de que estos fármacos hayan salido de una institución médica sin trazabilidad efectiva plantea interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y seguridad en hospitales y clínicas.

Mientras avanza la investigación, el fallecimiento del residente reabre un debate sensible dentro del sistema de salud sobre los límites entre el uso terapéutico y el uso indebido de sustancias que, en condiciones no controladas, pueden resultar letales.