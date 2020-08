Hoteles alojamientos le piden a Larreta apertura del sector

Luego de que el jefe de gobierno porteño anunciara la apertura progresiva de los hoteles en la Ciudad de Buenos Aires, el sector de los albergues transitorios festejó lo que sería un respiro tras cinco meses de inactividad. Pero la ilusión pronto se transformó en desconcierto, es que según el cronograma establecido por las autoridades porteñas, este sector no está entre los beneficiados por lo que seguirá con sus puertas cerradas, por lo menos hasta ahora. “Dentro del rubro alojamiento es la única actividad que no contemplan para su apertura. No logramos entender porque no nos dejan funcionar”, cuestionaron desde la cámara que los agrupa.