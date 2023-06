Íntegra amplía su familia de productos sin TACC

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, 1 de cada 167 personas son celíacas. Puesto el número así suena a que es poca gente, además de que no hay algún dato que incluya también a aquellos que no consumen gluten por elección. Esto significa que tienen intolerancia permanente al gluten, la proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Puede diagnosticarse en cualquier momento de la vida y el único tratamiento efectivo consiste en una alimentación basada en productos libre de gluten.

Vivir con celiaquía no es sencillo. Primero que nada, porque cuando una persona va a comer, a un evento o a un cumpleaños, no alcanza con que se aclare que un alimento es libre de gluten para que pueda ser consumido con seguridad, debe cerciorarse de que no existió contaminación cruzada desde que el producto se elabora hasta que se sirve en la mesa y esto no siempre es posible.