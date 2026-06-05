Volvió la calma tras la represión previa a la Misa Ricotera por el Indio Solari

Luego de los empujones, gases y corridas, la situación se normalizó en la zona donde seguidores del músico se reúnen para despedirlo.

La Policía avanzó sobre seguidores del Indio Solari antes de la Misa Ricotera en Plaza de Mayo.

Volvió la calma en Plaza de Mayo tras la represión registrada este viernes por la tarde antes de la Misa Ricotera convocada en homenaje al Indio Solari. El operativo policial había avanzado sobre un grupo de seguidores que ya se encontraba en la zona pasadas las 16.30 , cuando todavía faltaba más de una hora para el inicio formal de la convocatoria, prevista para las 18 .

En el lugar ya había fanáticos reunidos para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , fallecido a los 77 años , sin que se registraran incidentes previos. Sin embargo, el operativo comenzó a empujar a los presentes con escudos y luego se registró el uso de gases, lo que provocó corridas y momentos de confusión en los alrededores de la plaza.

La convocatoria había sido difundida durante las primeras horas de la tarde por distintas organizaciones y grupos de fanáticos, bajo la consigna de realizar una Misa Ricotera en Plaza de Mayo y en otros puntos del país. La propuesta buscaba recrear una despedida simbólica con banderas, canciones y el repertorio que marcó a generaciones de seguidores ricoteros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro estaba previsto para las 18, pero desde antes comenzaron a acercarse personas al centro porteño. En ese contexto, se desplegó un operativo policial que derivó en empujones, gases y corridas antes de que comenzara el homenaje.

Convocatorias en distintos puntos del país

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Además de Plaza de Mayo, también se convocaron encuentros en La Plata, Rosario, Córdoba y Jujuy, entre otros puntos. Las despedidas se multiplicaron tras la muerte de Solari, cuya figura trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural y popular.

Desde el círculo íntimo del artista habían pedido atravesar las primeras horas con respeto y cuidado colectivo. “Lloraremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros como él nos enseñó”, expresaron en el comunicado difundido tras la confirmación de su muerte.