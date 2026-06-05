Cómo elegir a tu médico de preferencia con este nuevo trámite a través de mi PAMI

Conocé qué implica esta actualización para los derechos adquiridos por cada beneficiario y cómo los administra el organismo.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) avanza con una serie de modificaciones orientadas a modernizar la atención médica de sus afiliados. La obra social incorpora nuevas herramientas digitales y cambios organizativos que buscan simplificar distintos procesos vinculados con consultas, estudios, tratamientos y gestión de turnos.

La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que el organismo desarrolla sobre servicios relacionados con recetas electrónicas, autorizaciones médicas y administración de prestaciones. Dentro de ese esquema, PAMI anunció una actualización que permitirá ordenar el recorrido sanitario de jubilados y pensionados a través de un sistema de centros de referencia.

La propuesta apunta a que los afiliados puedan acceder a una atención más organizada dentro de la red prestacional. El nuevo modelo comenzará a implementarse de manera progresiva y convivirá con las modalidades de atención que actualmente se encuentran vigentes. Las autoridades del organismo remarcaron que el cambio no modifica los derechos de los beneficiarios. La cartilla médica continuará disponible y cada afiliado conservará la posibilidad de elegir a los profesionales de su preferencia dentro de la cobertura existente.

La medida busca optimizar la coordinación entre consultas, estudios y tratamientos . El objetivo consiste en reducir obstáculos administrativos y ordenar la atención médica dentro de espacios específicos asignados como referencia para determinadas prácticas.

Los cambios de PAMI para garantizar mayor poder de decisión a los afiliados

PAMI aclaró que la actualización no implica restricciones en la atención ni elimina prestadores de la cartilla médica. El organismo indicó que los afiliados mantendrán el acceso a los mismos profesionales y centros de salud que forman parte de la red actual.

Las autoridades también confirmaron que los turnos otorgados con anterioridad conservarán plena validez. Los beneficiarios podrán asistir a las consultas ya programadas aunque el establecimiento no coincida con el centro de referencia que posteriormente les sea asignado. El nuevo esquema incorpora espacios de atención específicos para determinadas especialidades. La intención consiste en concentrar consultas, estudios y tratamientos dentro de un mismo ámbito sanitario para evitar recorridos innecesarios entre distintos establecimientos.

PAMI sostuvo que los usuarios conservarán la libertad de seleccionar cualquier profesional incluido en la cartilla general. El sistema ofrecerá una orientación preferente dentro de los centros de referencia, aunque la decisión final continuará en manos de cada afiliado.

El organismo también ratificó que no habrá pérdida de derechos adquiridos. La cobertura médica mantendrá las prestaciones vigentes y seguirá alcanzando a todos los servicios contemplados dentro del programa de atención. Por ende:

no se elimina ningún prestador de la cartilla médica

se mantienen los turnos otorgados previamente

no existen restricciones para elegir profesionales

continúan vigentes todos los derechos de los afiliados

la atención médica conserva las coberturas actuales

mi pami

En que consiste y qué especialidades de PAMI involucra

El funcionamiento del nuevo sistema se apoyará en centros de referencia destinados a coordinar distintas etapas de la atención médica. Cada espacio permitirá que el afiliado concentre consultas, estudios diagnósticos, tratamientos e internaciones dentro de una misma red sanitaria.

La propuesta pretende evitar que una persona deba trasladarse a varios establecimientos para completar un mismo proceso de atención. El esquema también busca reducir dificultades vinculadas con movilidad, tiempos de espera y organización de turnos. PAMI considera que la concentración de servicios dentro de un mismo circuito favorecerá una mejor comunicación entre profesionales. La coordinación entre especialistas y equipos médicos permitirá un seguimiento más ordenado de cada caso.

Las autoridades explicaron que el sistema procurará acelerar diagnósticos y tratamientos. La articulación entre distintas áreas sanitarias tendrá como finalidad agilizar la resolución de patologías y simplificar la experiencia de los afiliados.

La implementación comenzará en especialidades donde históricamente se registraron mayores niveles de demanda. El organismo seleccionó estas áreas como punto de partida para la puesta en marcha del nuevo modelo prestacional.

Las especialidades incluidas en la primera etapa son las siguientes:

cardiología

traumatología

oftalmología

diagnóstico por imágenes y estudios avanzados

consultas con especialistas generales e internación

PAMI informó que la transición será gradual y se desarrollará durante un período estimado de aproximadamente 60 días. El organismo considera que este plazo permitirá adaptar tanto a los prestadores de salud como a los afiliados distribuidos en las distintas regiones del país. Los afiliados podrán consultar de forma onlina las novedades relacionadas con los centros de referencia y el alcance de este nuevo esquema de atención médica.