La UCR busca reconstruirse de cara a 2027: entre la fractura nacional y la reorganización en provincias

A casi cuatro años de la irrupción de La Libertad Avanza y el triunfo de Javier Milei, la Unión Cívica Radical atraviesa una profunda crisis de identidad y estructura que la obliga a reinventarse rumbo a las elecciones 2027. Golpeado por quiebres internos, fugas hacia el oficialismo y la pérdida de espacio electoral, intenta reorganizarse en los distritos. Los escenarios de Entre Ríos, Catamarca y Tucumán.

La llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada en 2023 no solo alteró el mapa político argentino: fracturó de manera definitiva a la coalición opositora que había logrado desplazar al kirchnerismo en 2015. La UCR, una histórica artífice de la alternancia democrática y pilar de Juntos por el Cambio se vio sacudida por una ola de migraciones hacia el nuevo espacio libertario que absorbió votos, dirigentes y legisladores del radicalismo en todo el país.

Desde entonces, el partido vive una tensión irresuelta porque mientras una parte de su dirigencia -gobernadores y bloques legislativos- apuesta por una alianza pragmática con Milei; otra corriente referenciada en figuras como Martín Lousteau y Facundo Manes, profundiza el enfrentamiento ideológico con LLA. Esta grieta, que recorre a todo el país, define hoy el principal desafío de la UCR: reconstruir una identidad propia sin quedar atrapada entre la sumisión al oficialismo y la irrelevancia opositora.

La magnitud de la crisis se hace visible en Córdoba, en donde en octubre de 2025 la UCR sufrió su peor elección legislativa nacional desde el regreso de la democracia en 1983. El diputado nacional Rodrigo de Loredo, uno de los radicales que más afines con LLA, no pudo reelegir. El partido quedó por primera vez en la historia sin representación cordobesa en el Congreso, con apenas el 3,23% de los votos y 62.847 sufragios.

El resultado fue catastrófico si se considera que la UCR tiene en Córdoba cerca de 200.000 afiliados. Lejos quedaron los tiempos en que la UCR dominaba la provincia: en 1983, cuando Raúl Alfonsín traccionaba a nivel nacional, el partido había conseguido 11 diputados nacionales y 773.659 votos. Incluso en las legislativas de 2003 —meses después de la caída de Fernando de la Rúa y la crisis de diciembre— el radicalismo había logrado una buena elección, sumando dos diputados nacionales por esa provincia.

En esta ocasión, el radicalismo ponía en juego tres escaños —los de De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning— y no retuvo ninguno . La fractura interna en Córdoba también tuvo su rostro institucional: el presidente del Comité Provincial, Marcos Ferrer, aliado de De Loredo, evitó competir internamente con Ramón Mestre, un crítico de su conducción. Si el escenario de sisma se sostiene, la ruptura entre ambos sectores parece irreversible.

Entre Ríos: el congreso suspendido

En Entre Ríos, la crisis radical tiene rostro institucional. El Congreso Provincial de la UCR, convocado para este 6 de junio en Villaguay, fue suspendido a último momento por la Mesa del Congreso bajo el argumento de la "inexistencia de temas de urgente resolución que requieran tratamiento inmediato". El único punto en agenda era acortar la duración de los mandatos partidarios para volver a elegir autoridades en años pares —una tradición interrumpida por la pandemia en 2020—, lo que implicaba llamar a elecciones internas en 2026. Sin embargo, la postergación dejó en suspenso todo el proceso y alimenta las sospechas de la oposición interna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrer/status/2058305935597097271?s=20&partner=&hide_thread=false La UCR Entre Ríos convocó a Congreso Provincial Extraordinario para el próximo 6 de junio en Villaguay.



Se tratará el acortamiento de mandatos de las autoridades partidarias.https://t.co/kSNrJjuFbl#UCR #EntreRíos #CongresoProvincial pic.twitter.com/ejbdJjUOnk — ucrer.org.ar (@ucrer) May 23, 2026

Desde el sector crítico al gobernador Rogelio Frigerio, la suspensión se interpreta como una maniobra para garantizar que la UCR llegue a las elecciones provinciales de 2027 con una conducción leal al Ejecutivo. "Si el plan oficial es desdoblar y suspender las PASO, mejor tener a un incondicional al frente del principal partido de Juntos por Entre Ríos", se señala desde ese espacio, advirtiendo que, en una alianza con LLA, los radicales quedarían "rezagados, como en 2025". El grupo UCR Activa, alineado con Frigerio, había propuesto una salida alternativa: que las actuales autoridades completen su mandato hasta mayo de 2027 y luego se llame a elecciones para un período de un año, evitando así "convalidar un precedente grave: que una mayoría circunstancial pueda acortar mandatos según la conveniencia política del momento".

El Congreso quedó suspendido sin fecha definida. Todo indica que no se retomará antes del Mundial de Fútbol, y cuando lo haga, seguramente deberá incorporar otros temas -como un posible mandato a los legisladores radicales para que no voten la suspensión de las PASO- para lograr quórum y consenso.

Catamarca: a las urnas el 12 de julio

A diferencia de Entre Ríos, en Catamarca el radicalismo logró reunirse y aprobar una hoja de ruta. La Convención Provincial de mayo, con más del 80% de asistencia de convencionales, cerró con un documento que apuntó a la gestión de de Raúl Jalil y al gobierno de Javier Milei, a los que acusó de representar "más poder para unos pocos y menos futuro para la sociedad". La dirigente Gilda Godoy confirmó que el partido irá a elecciones internas el próximo 12 de julio para renovar autoridades, en un proceso que busca "reconstruir" al radicalismo después de las últimas derrotas electorales.

"Con distintos discursos, el kirchnerismo, el régimen de Jalil y el personalismo extremo que representa Javier Milei coinciden en una misma práctica: debilitar instituciones, tensionar la democracia y gobernar desde la confrontación permanente", sostuvo el texto partidario que convocó a "construir una alternativa seria, moderna y democrática" de cara a 2027. Alfredo Marchioli, exdiputado provincial y expresidente del partido, calificó la convención como "un punto de inflexión". En diálogo con medios locales, sostuvo que "la República necesita un radicalismo fuerte" y que el objetivo es "fortalecer el partido para que empiece a recuperarse y tenga la capacidad de devolverle la esperanza y las expectativas a la gente". El presidente de la UCR catamarqueña, Luis Fadel, reelecto diputado provincial, reiteró la apuesta por posicionar al radicalismo como "una gran alternativa para la provincia de Catamarca" en 2027, con trabajo territorial que trascienda la capital y llegue al interior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredmarchioli/status/2053250690210800080?s=20&partner=&hide_thread=false Catamarca necesita un proyecto serio, amplio y con futuro. Que piense en los jóvenes que quieren estudiar y trabajar sin irse, en las familias que necesitan salud y oportunidades, y en quienes todos los días se esfuerzan para salir adelante. pic.twitter.com/xuOZRlexP8 — Alfredo Marchioli (@alfredmarchioli) May 9, 2026

De todos modos, la reorganización del partido en Catamarca no estuvo exenta de conflictos. En los últimos meses, la conducción partidaria impulsó procesos de desafiliación contra 40 dirigentes que fueron candidatos por otros partidos en las elecciones legislativas de octubre de 2025, la mayoría de ellos integrando listas de LLA. Entre los alcanzados figuran el exdiputado nacional Francisco Monti —electo diputado provincial por LLA—, María Laura Quinteros, Juan Pablo Acevedo, María Silvana Carrizo y Hemilce Anabel Niz, además de radicales que compitieron por Primero Catamarca, Hacemos, Con Vos Podemos y otras fuerzas.

La conducción de Fadel elevó el pedido de expulsión ante la Justicia Federal con competencia electoral, amparándose en un artículo de la Carta Orgánica que prevé la baja automática de quienes compitan por espacios distintos a la UCR. "Se deben tomar decisiones de fondo, sin titubeos, es el único modo para empezar a reconstruirnos como partido. Si no se hace, qué ejemplo de consecuencia e ideales le estaríamos dando a las nuevas generaciones", reflexionó un dirigente de la actual mesa. La convención también dejó en claro una línea roja frente a los exradicales que armaron el espacio Generar y migraron hacia La Libertad Avanza: "La UCR no es un sello electoral ni una herramienta de conveniencia personal", advirtió el documento, en una clara referencia contra las alianzas sin fortalecimiento previo del partido.

Tucumán: más de un año de intervención

En Tucumán, la situación es quizás una de las más crítica del país. La UCR local lleva más de un año intervenida por la conducción nacional, con Hernán Rossi y Jorge "Colo" Rizzotti a cargo del distrito desde marzo de 2025. La intervención, que debía durar un año o hasta la asunción de nuevas autoridades electas, se extendió sin convocatoria a elecciones, generando una atomización que el legislador Agustín Romano Norri describe con crudeza: "Tenemos seis legisladores en seis bloques diferentes, no parecemos un partido político, parecemos una confederación de acoples".

La presión judicial de afiliados, entre ellos, Romano Norri, obligó a la UCR nacional a anunciar la convocatoria a elecciones internas. La Cámara Nacional Electoral, ante un recurso de Romano Norri, requirió información sobre medidas tendientes a "normalizar la situación de anomalía", lo que derivó en una respuesta del apoderado nacional Mariano Genovesi confirmando que los interventores convocarán a elecciones "en los próximos días".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARomanoNorri/status/2062537689308471768?s=20&partner=&hide_thread=false Continuamos la jornada reunidos con miembros de la OTR ( Organización de Trabajadores Radicales). pic.twitter.com/AtHJ3Thw88 — Agustín Romano Norri (@ARomanoNorri) June 4, 2026

Romano Norri, que podría encabezar una de las listas internas junto a los dirigentes Luis González, Jorge Mendía y Ariel García, celebró la medida como un "triunfo" pero advirtió sobre la urgencia del proceso. "Queremos el cese de la intervención en el radicalismo y que dejen de esconder la pelota. Con esto, vamos a tener que elegir en lo inmediato quién será el próximo presidente de la UCR de Tucumán", afirmó, en una entrevista. Por otro lado, José Cano, también legislador provincial y referente de otra de las vertientes internas y exdiputado nacional, minimizó el rol de la justicia: "Esto es una decisión interna del partido", dijo, aunque coincidió en que "sería lo ideal que el partido esté normalizado" de cara a 2027.

La normalización de la UCR tucumana es clave no solo para la estructura partidaria, sino para definir la estrategia electoral frente al peronismo provincial. "Es fundamental tener el consenso suficiente para ver hacia dónde vamos, con quién armamos un frente o si vamos solos", señaló Romano Norri, quien propone "conformar un armado de tucumanos para ganarle al peronismo".