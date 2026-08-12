La línea San Martín sumó una tercera locomotora para mejorar la regularidad del servicio + Agregar ámbito en









Se trata de la línea que conecta Retiro con Pilar y Cabred. El Gobierno busca mejorar de manera progresiva la regularidad del servicio.

La línea San Martín sumó una tercera locomotora. Secretaría de Transporte

La línea San Martín incorporó una tercera locomotora nueva como refuerzo operativo para mejorar, de manera progresiva, la regularidad del servicio que conecta Retiro con Pilar y Cabred. La primera de las nuevas unidades había comenzado a funcionar el pasado 28 de mayo.

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Según se informó oficialmente, la nueva locomotora permitirá ampliar la disponibilidad de material operativo, facilitar la planificación de los servicios y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias. El objetivo es fortalecer la regularidad de las formaciones y avanzar paulatinamente en el cumplimiento de los horarios.

La mejora en la disponibilidad de locomotoras permitirá además ajustar la operación diaria de acuerdo con la demanda y las condiciones de infraestructura de la línea. Desde el Gobierno señalaron que el impacto sobre el servicio será progresivo y estará vinculado con la posibilidad de contar con mayor cantidad de material disponible para la circulación.

La medida se suma a un conjunto de obras y trabajos de modernización que comenzaron a ejecutarse desde junio de 2024, cuando el Gobierno decretó la Emergencia Ferroviaria. Entre las intervenciones realizadas se encuentran la renovación integral de vías del ramal Tigre y la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro de la línea Mitre.

También se avanzó con la actualización de los tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca y con la modernización del señalamiento de las líneas Sarmiento y San Martín, entre otras obras destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y operación del sistema.

En paralelo, continúa el proceso de adquisición de repuestos para reforzar las tareas de mantenimiento preventivo del material rodante. La estrategia oficial apunta a mejorar la disponibilidad y confiabilidad de las formaciones y reducir el impacto de las fallas sobre la prestación cotidiana. La incorporación de la tercera locomotora constituye así un nuevo refuerzo para una línea que atraviesa una zona de alta demanda del área metropolitana. El objetivo de las autoridades es que la mayor disponibilidad de unidades permita mejorar gradualmente la frecuencia y la regularidad, mientras continúan las obras de infraestructura y los trabajos de mantenimiento del sistema ferroviario.

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