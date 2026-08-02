Aumenta el transporte público en agosto: cuánto costarán colectivos, trenes y subtes + Agregar ámbito en









Las nuevas tarifas se aplicarán por los mecanismos de actualización automática establecidos por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, vinculados a la evolución de la inflación.

Cuánto costará viajar en tren, colectivo y subte desde agosto.

Los colectivos, subtes y trenes tienen un nuevo cuadro tarifario a partir de agosto: los boletos aumentan un 3,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El ajuste se aplica según los esquemas de actualización fijados tanto por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como por la provincia de Buenos Aires, que están directamente conectados con la inflación.

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El incremento surge de la inflación de junio, que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcanzó el 1,9%, a lo que se suman 2 puntos adicionales.

Desde agosto rige un nuevo cuadro tarifario para colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los boletos aumentan un 3,9%. Cuánto sale el boleto de colectivo Los colectivos que solo circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires arrancan en $820,99 para recorridos de hasta 3 kilómetros. Entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa sube a $912,25; de 6 a 12 kilómetros cuesta $982,52, y de 12 a 27 kilómetros equivale a $1.052,85.

Para los viajes que llegan a la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo es de $1.063,98. Los trayectos de entre 3 y 6 kilómetros cuestan $1.196,97, los de hasta 12 kilómetros $1.329,97, los de hasta 27 kilómetros $1.595,97 y los que superan esa distancia llegan a $1.876,33.

Cuánto sale el boleto de subte En el caso del subte, el valor depende de la cantidad de viajes mensuales. Hasta 20 viajes, el boleto cuesta $1.684; entre 21 y 30 viajes, $1.347,20; entre 31 y 40 viajes, $1.178,80, y a partir del viaje 41, $1.010,40. El premetro tiene un valor de $589,40.

Cuánto sale el boleto de tren Para los trenes, la tarifa varía según el tramo recorrido. En todos los ramales, la primera sección cuesta $420, la segunda $590 y la tercera $730. Para quienes pagan en efectivo, el boleto tiene un valor único de $1.500 en las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

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